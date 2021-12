LA CAMPAGNA

VENEZIA Nel giro di ventiquattr'ore in Veneto sono triplicate le prenotazioni del vaccino per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. Alle 18 di lunedì erano stati presi 5.627 appuntamenti, ma alle 19 di ieri il numero è salito a 15.045. Le somministrazioni cominceranno domani nei centri e negli ambulatori, tanto che oggi saranno consegnate alle Ulss 186.000 dosi, che insieme alle 60.000 previste per il 5 gennaio permetteranno di programmare intanto le doppie iniezioni ai primi 123.000 bimbi, su una platea potenziale di circa 300.000.

L'ETÀ

Nel dettaglio, emerge un'adesione direttamente proporzionale all'età, per cui l'adesione cresce man mano che i ragazzini sono più grandi. Risultano infatti 879 richieste per l'anno di nascita 2016, 1.166 per il 2015, 1.356 per il 2014, 1.599 per il 2013, 1.950 per il 2012, 2.238 per il 2011, 3.498 per il 2010 e 2.359 per il 2009, anno che però riguarda anche i dodicenni che potevano già immunizzarsi prima del 16 dicembre. Ad ogni modo è questa la fascia anagrafica contrassegnata dal picco delle infezioni, come conferma all'Ansa la direttrice scolastica regionale Carmela Palumbo: «Nelle scuole del Veneto si registra la positività al Covid in circa 400 bambini tra i 5 e gli 11 anni su 100mila abitanti. Si tratta di forme pandemiche lievi e tutte sotto controllo, determinate dalla difficoltà per i più piccoli nel mantenere il distanziamento e la mascherina». Ovviamente i numeri rilevati finora sono parziali, anche perché si riferiscono agli accessi nei centri vaccinali, mentre gli appuntamenti negli ambulatori pediatrici sono gestiti direttamente dai singoli medici. «È chiaro che ci vorranno dei giorni riflette Palumbo per avere un quadro vaccinale per gli studenti. Le prenotazioni già registrate appartengono a figli di genitori convinti dell'utilizzo dei vaccini, poi si vedrà per gli incerti e i totalmente refrattari».

LA PIATTAFORMA

Nel frattempo oggi scatta l'obbligo anche per i lavoratori scolastici. Palumbo annuncia che è già attiva «la piattaforma per il Green pass nelle scuole, quindi stop alla presentazione quotidiana del documento da parte degli insegnanti, snellendo il loro ingresso a scuola». La direttrice ritiene inoltre «positivo che ora si vaccini obbligatoriamente anche il personale Ata, un passo in più per le scuole sicure». I bidelli che ancora non si sono immunizzati «avranno cinque giorni di tempo per la prima dose o la prenotazione della stessa da fare entro 20 giorni o eventualmente mostrando la certificazione con tampone», ma poi a loro volta entreranno nella piattaforma Green. «Per i non vaccinati, così come accaduto per gli insegnanti, scatterà la sospensione dal lavoro senza stipendio e una pesante sanzione amministrativa», conclude la numero uno dell'Ufficio scolastico regionale.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA