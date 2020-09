SCUOLA

VENEZIA Focolai tra piccolissimi in alcuni asili veneti e lombardi. In Veneto due bimbi di appena due anni che risiedono uno a Mussolente (Vicenza) e l'altro a Portogruaro (Venezia), hanno contratto il virus. Nei giorni scorsi avevano qualche linea di febbre e per questo sono stati sottoposti al tampone che ha dato esito positivo. Il piccolo di Portogruaro frequenta la scuola dell'infanzia paritaria Bambin Gesù del popoloso quartiere di San Nicolò. Con i due bambini sono finite in quarantena tutte le sezioni dei nidi che hanno avuto contatto con loro. La notizia della positività dei bambini è stata data dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il punto stampa per l'aggiornamento dei contagi e l'avvio dell'anno scolastico di domani. Per quanto riguarda Portogruaro la scuola dell'infanzia era stata aperta lo scorso 3 settembre e ha accolto da subito 84 bambini, inseriti in 4 sezioni a seconda dell'età. Il dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 4 del Veneto Orientale ha precisato che il piccolo aveva sintomi e febbre. «La scuola spiega la direttrice - ha adottato tempestivamente le misure di contenimento previste dal Protocollo nazionale».

Lo stesso accade anche a Pavia dove la scuola comunale 8 marzo è stata messa in quarantena dopo che una bambina di 4 anni è risultata positiva al Covid-19. Anche qui a far scattare l'allarme sono state alcune linee di febbre che la bambina ha accusato in settimana. La mamma ha contattato il pediatra che ha disposto il tampone effettuato la mattina del 10 settembre. Su 65 tamponi effettuati quel giorno su bambini, 6 sono risultati positivi: oltre all'alunna della scuola materna 8 marzo, anche un bambino di 1 anni, uno di 2 anni, una bambina di 5 anni, uno di 11 e infine uno di 13. Intanto anche 25 bambini di una sezione di una scuola materna di Porto Mantovano (Mantova) sono stati posti in isolamento domiciliare dopo che sei di loro hanno accusato sintomi influenzali. L'isolamento è precauzionale in attesa degli esiti dei tamponi.

r.ian.

