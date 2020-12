LA STORIA

LONDRA Molly Everette Gibson è una bella neonata di cinque settimane. La sua sorellina biologica, Emma Wren Gibson, è un po' più grande, ha già tre anni. Ma il tempo, per loro, è qualcosa di molto più complesso. Sono state concepite entrambe nel 1992 ed entrambe hanno trascorso quasi tre decenni a una temperatura bassissima in un centro di Knoxville, Tennessee, che si occupa di fecondazione in vitro e permette alle coppie di conservare gli embrioni non utilizzati per un costo tra i 500 e i 1000 dollari. Entrambe sono state «scongelate» e impiantate nell'utero di una donna, Tina Gibson, nata nel 1991 e quindi concepita appena poco prima di loro.

L'ALTERNATIVA

La loro nascita è lo straordinario risultato di una procedura che si chiama «adozione degli embrioni» e che permette a chi lo vuole di percorrere una strada alternativa rispetto alla fecondazione in vitro. Strada che, per una coppia religiosa come i Gibson, risulta anche moralmente affine, perché non ci sono «scarti» ma anzi, si portano avanti gravidanze in qualche modo già avviate ai tempi dell'IVF di altre coppie. Dopo averne sentito parlare in televisione, i Gibson si sono rivolti al Centro di donazione nazionale degli embrioni, organizzazione confessionale e no-profit che conserva embrioni e permette di adottarli soltanto ad aspiranti genitori eterosessuali e sposati da almeno tre anni. Un punto, questo, particolarmente controverso, visto che costa molto meno rispetto ad altre alternative alla gravidanza naturale, ossia circa 8mila dollari, e che la tecnica è quasi sempre usata da organizzazioni vicine alle battaglie antiabortiste.

La nascita delle due bambine segna una svolta in questo metodo, poiché dimostra che gli embrioni congelati tanti anni fa, anche con metodi meno all'avanguardia, possono sopravvivere. Per Carol Sommerfelt, embriologa e direttrice del laboratorio del centro, «questo dimostra la validità della tecnologia usata per tutti questi anni e la sua capacità di preservare gli embrioni per un uso futuro a tempo indeterminato». Niente è troppo vecchio per essere utilizzato, spiegano dal centro, ora che con la sua nascita a 27 anni dal concepimento Molly batte il record della sorellina, rimasta congelata per soli ventiquattro anni.

Il primo bambino da un embrione congelato dopo una fecondazione in vitro è nato nel 1984 in Australia. Secondo i dati di Knoxville, il 75% degli embrioni donati sopravvive al processo di disgelo e di trasferimento e tra il 25% e il 30% degli impianti va a buon fine.

Cristina Marconi

