Bimba muore sotto gli occhi del nonno travolta dal cancello del parco giochi

IL DRAMMAGENOVA Una bambina di tre anni è morta in un parco giochi, schiacciata dal cancello di ingresso. È accaduto a Pugliola, una frazione di Lerici nello spezzino, una manciata di case sulle colline, non distanti dalla rinomata località turistica della costa ligure. La bimba aveva appena finito di giocare felice nel parco e quando il nonno l'ha chiamata per tornare a casa è corsa verso l'uscita. Prima però un ultimo gioco, proprio con il cancello, di tipo scorrevole: la piccola lo ha toccato, ha riferito un testimone, e questo le è...