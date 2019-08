Bimba morta di malaria in ospedale Indagati un medico e due infermiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTRENTO Due infermiere ed un medico, non più in servizio all'ospedale Santa Chiara di Trento, sono iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario nel caso della piccola Sofia Zago, la bambina di 4 anni morta per le complicanze cerebrali della malaria nel settembre 2017 in seguito a quello che l'accusa ritiene essere un contagio ematico. Un'infermiera risultava già indagata. LA DECISIONE DEL GIPLa procura aveva chiesto l'archiviazione del...