IL CASONEW YORK Frequentare Jeffrey Epstein? È stato un «enorme errore». A pochi giorni dall'ufficializzazione del divorzio da Melinda, Bill Gates dà ragione all'ormai ex moglie e fa mea culpa in un'intervista con la Cnn, in cui parla anche della separazione definendola «un traguardo molto triste». Mentre sul suo rapporto con il finanziere trovato morto nel 2019 nella cella del carcere di New York dove era detenuto con le accuse di...