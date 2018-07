BILANCIO DI SANGUE Sabato tragico sulle strade del Veneto, in particolare per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BILANCIO DI SANGUESabato tragico sulle strade del Veneto, in particolare per i motociclisti. In tre hanno perso le vita in tre distinti incidenti: una coppia di fidanzati nel veronese e un venticinquenne finito contro un autobus sui Colli euganei. In provincia di Belluno un altro centauro sessantenne è volato nella scarpata dopo il violento urto con un'auto, riportando serie ferite, ma non è in pericolo di vita. A completare il bilancio di una giornata pesante, anchetre feriti nello scontro tra un furgone e due vetture a San Michele al...