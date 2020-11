PADOVA Donato Bilancia non sostiene economicamente i bambini disabili «per pulirsi la coscienza», come rimarcato dalla Cassazione, bensì «per far fronte, se mai ciò fosse possibile, a quel senso pesantissimo ed ineliminabile di disperazione e frustrazione che lo attanaglia». Lo fa sapere lo stesso condannato all'ergastolo per 17 omicidi e un diciottesimo tentativo, attraverso il difensore Barbara Cotrufo, dopo che la Suprema Corte ha confermato il no al permesso-premio, respingendo il ricorso arrivato a sentenza malgrado il detenuto vi avesse rinunciato per proseguire «il suo percorso di elaborazione e revisione critica del suo passato». L'ex serial killer afferma di aver «ripetutamente negli anni contattato i prossimi congiunti delle vittime dei suoi gravissimi delitti, al fine di poter esprimere loro il suo pentimento e senza pretesa di ottenerne il perdono, nella consapevolezza che qualsiasi forma di riscatto gli è preclusa (com'è comprensibile)». Ma le risposte «sono state sempre negative», poiché le persone non vogliono «neppure più sentire parlare» di lui. Quanto al fatto che il 69enne avesse definito «sconveniente» il contatto con i parenti delle vittime, il che era stato letto dai giudici come «una valutazione legata al piano della propria convenienza», l'avvocato Cotrufo precisa che con quel termine il suo assistito invece intendeva «la necessità ed opportunità» che il contatto si svolgesse «per il tramite di canali ufficiali e formali». (a.pe.)

