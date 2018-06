Bilancia, la seconda vita del serial killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Non si è accontentato del diploma di ragioniere. Si è gettato a capofitto sui libri con l'obiettivo di conseguire la laurea triennale in Progettazione e gestione del turismo culturale. Chi gli vive accanto sostiene che lo studio sia diventato ormai da anni la sua principale ragione di vita. Sessantasette anni il prossimo 10 luglio, Donato Bilancia sembra il lontano parente di quel serial killer che, in appena sei mesi, tra il 1997 e il 1998 ha insanguinato Liguria e Piemonte consumando diciassette omicidi e accumulando...