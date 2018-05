Biglietti omaggio ai boss: inchiesta su tre giocatori del Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTANAPOLI Deferiti dalla giustizia sportiva per frequentazioni con pregiudicati legati ad ambienti camorristici Pepe Reina, Paolo Cannavaro e Salvatore Aronica. Deferite anche Napoli, Sassuolo e Palermo, le società dove hanno militato i tre calciatori e chiamate in causa per responsabilità oggettiva per i fatti addebitabili ai tesserati. Sono le conclusioni del procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro, al quale nei giorni scorsi la Direzione distrettuale antimafia di Napoli ha trasmesso gli atti dell'inchiesta sui fratelli Esposito,...