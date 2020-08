IL VOTO

MOSCA La vera partita inizia adesso o perlomeno questo sperano le opposizioni. Il centro di Minsk è stato occupato alla chiusura dei seggi dalle unità anti-sommossa della polizia, che controlla anche gli accessi alla capitale bielorussa. Secondo gli exit polls di un canale diretto da un parente del presidente uscente, Aleksandr Lukashenko anni fa definito dagli Usa l'ultimo dittatore d'Europa - ha ottenuto il 79,7% delle preferenze, mentre Svetlana Tikhanovskaja - la casalinga che ha preso il posto del marito-blogger arrestato, Serghej, come candidata - il 6,8%. Le indicazioni parziali della Commissione elettorale più o meno forniscono un quadro simile.

LA UE: INACCETTABILE

Le opposizioni hanno raccolto propri dati con una conta elettronica parallela. Risultato opposto: Tikhanovskaja 71,1%, Lukashenko 15,7%. Anche lo spoglio delle schede, come chiedevano le opposizioni, non è stato pubblico. L'affluenza alla fine si è attestata attorno all'80%. L'Osce non riconosce come valide le consultazioni bielorusse dal lontano 1996 e l'Unione europea attraverso il suo rappresentante per l'estero, Josep Borrell, ha definito inaccettabili le restrizioni alle libertà democratiche.

La giornata elettorale è stata nervosa con file interminabili ai seggi e, quasi tutto il giorno, internet e le linee telefoniche non hanno funzionato. L'ingresso delle truppe nella capitale è stato accompagnato dal suono di protesta dei clackson delle auto, mentre i centri commerciali e le strade erano vuoti. Il presidente Lukashenko ha votato intorno alle 11 e poi ha rassicurato i presenti sul futuro (non ci saranno repressioni).

Svetlana Tikhanovskaja, che ha invitato tutti alla calma, è comparsa intorno alle 14 al suo seggio scortata da un imponente cordone di sostenitori al grido brava, brava. In mattinata aveva lasciato d'urgenza il suo appartamento, davanti al quale stazionavano delle camionette della polizia. La sua collaboratrice, Marija Kolesnikova, era stata in precedenza fermata poi rilasciata, mentre l'altra sua alleata, Veronika Tsepalo, è volata per sicurezza a Mosca.

Tanti sono stati gli oppositori portati nelle stazioni di polizia. Arrestata è stata pure una troupe tv russa: il ministero degli Esteri federale è immediatamente intervenuto. La vera battaglia, come detto, è appena iniziata. Se i bielorussi inizieranno in massa a protestare Lukashenko avrà poche chance di farcela. «Ricordatevi ha gridato alla polizia Andrej Dmitriev, uno dei 5 candidati in lizza, - che lo stipendio ve lo paga il popolo bielorusso».

Giuseppe D'Amato

