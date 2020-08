MOSCA Calci e manganellate contro persone a terra inermi, lacrimogeni e granate stordenti contro chi contesta la vittoria dell' «ultimo dittatore d'Europa» alle presidenziali e denuncia massicce irregolarità nel voto. In Bielorussia la polizia continua a soffocare le proteste anti-regime in maniera brutale, con un uso sproporzionato della forza che ha sollevato indignazione in gran parte della comunità internazionale. L'Alto Commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha fermamente condannato la repressione delle manifestazioni e lo stesso hanno fatto le diplomazie occidentali, da Washington a Bruxelles, con l'Ue che ha convocato per venerdì un consiglio degli Esteri straordinario durante il quale potrebbero essere adottate nuove misure restrittive nei confronti delle autorità di Minsk. Il bilancio ufficiale degli scontri della scorsa notte è di un migliaio di arresti e 65 feriti, tra cui 51 manifestanti e 14 agenti. Ma stavolta, stando a quanto riferisce lo stesso ministero dell'Interno, gli agenti hanno anche aperto il fuoco contro i dimostranti. La polizia sostiene infatti di aver sparato contro un gruppo di dimostranti a Brest e di aver ferito uno di loro. Gli agenti dichiarano di aver sparato per difendersi dopo essere stati «attaccati da un gruppo di cittadini aggressivi che avevano in mano spranghe di metallo», ma è difficile verificare se questa versione corrisponda al vero. Per ora i video pubblicati sul web e le testimonianze dei giornalisti sul posto raccontano di violenze della polizia che non hanno precedenti nella più recente storia bielorussa. Polonia, Lettonia e Lituania - il Paese dove è stata costretta a emigrare la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya - hanno proposto un piano di de-escalation in tre punti, che prevede un Consiglio nazionale bielorusso con rappresentanti del governo e della società civile, la fine delle violenze da parte del regime e la liberazione dei tantissimi manifestanti finiti dietro le sbarre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA