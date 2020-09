LA PROTESTA

ROMA Almeno 250 persone sono state arrestate a Minsk da poliziotti in assetto da guerra durante l'ennesima domenica di manifestazioni di protesta contro la rielezione di Alexander Lukashenko. Decine di migliaia di persone sono scese per le strade della capitale della Bielorussia alla vigilia dell'incontro tra il presidente e Vladimir Putin a Mosca e al culmine di una settimana nera per l'opposizione con gli arresti di diverse figure di primo piano. Ancora una volta la repressione della polizia bielorussa è stata dura. Video pubblicati sul sito Tut.by mostrano agenti - alcuni in abiti borghesi ma con il volto coperto da passamontagna - che afferrano giovani manifestanti e li sbattono a terra o li prendono a pugni prima di arrestarli. «Circa 250 persone sono state arrestate in diversi quartieri della capitale», ha annunciato il ministero degli Interni. Per contenere le proteste a Minsk era stata chiusa la metropolitana e limitato l'accesso a internet ma questo non ha fermato le decine di migliaia di persone che anche questo fine settimana hanno voluto partecipare in modo pacifico al grido di «Non permetteremo a Lukashenko di vendere il Paese». Svetlana Tikhanovskaya, che molti ritengono la vera vincitrice delle presidenziali del 9 agosto, ha inviato un videomessaggio ai manifestanti chiamandoli «eroi». «Continuiamo la nostra battaglia per la libertà», ha dichiarato l'ex casalinga riparata in Lituania. Oggi l'ultimo dittatore d'Europa sarà a Mosca per incontrare il suo più importante alleato nel primo colloquio faccia a faccia dall'inizio delle proteste. Putin cercherà di sfruttare la debolezza politica del leader bielorusso per strappargli concessioni.

CASO NAVALNY

D'altra parte Putin ha le sue beghe con il caso Navalny, l'oppositore vittima di un avvelenamento nelle scorse settimane e ora ricoverato a Berlino. Alla minaccia di sanzioni il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha risposto che sarà attuato il principio della reciprocità. Intanto si sono chiuse in 41 regioni russe le elezioni locali. Navalny era impegnato nella campagna elettorale contro i candidati filo Putin.

