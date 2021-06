Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERTICENEW YORK Dulcis in fundo. Per Joe Biden gli otto giorni europei si concludono domani sulle sponde del Lago di Ginevra, per la bilaterale con Vladimir Putin. Il presidente Usa atterra a Ginevra con il vento in poppa dopo il dignitoso successo al G7, il ben più chiaro successo alla Nato, e un prevedibile consenso oggi con gli esponenti dell'Unione Europea. Se al G7 infatti il presidente americano ha ricevuto un impegno piuttosto vago...