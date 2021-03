IL CASO

NEW YORK «Lei conosce Putin, pensa che sia un assassino?». «Lo penso» risponde Joe Biden alla domanda del giornalista di punta della Abc George Stephanopoulos, già portavoce di Bill Clinton. La conversazione non va oltre, i due non fanno riferimenti specifici alle numerose accuse che vengono mosse al leader russo per aver ordinato l'eliminazione di oppositori e giornalisti scomodi. Ma il dado è tratto: il nuovo presidente sposta l'ago della bussola nei confronti del presidente russo. Se Trump ha chiuso un occhio davanti agli abusi e alle interferenze perpetrati dal leader russo, in particolare di fronte al tentato omicidio di Navalny, la nuova amministrazione non ha nessuna intenzione di concedere sconti nel nome della realpolitik. E nel giorno in cui un nuovo rapporto di intelligence conclude che Putin ha cercato di boicottare la candidatura Biden alla presidenza, il nuovo leader statunitense promette: «Pagherà un prezzo per quello che ha fatto». Durissime le reazioni a Mosca, dove il governo ha chiesto il rientro dell'ambasciatore da Washington per consultazioni sul futuro dei rapporti tra i due paesi.

L'INCONTRO RISERVATO

La ruggine tra i due leader è di vecchia data. Joe Biden ha ribadito nel corso dell'intervista di aver avuto anni fa un incontro riservato con Putin, anni dopo la celebre frase di assoluzione che era stata pronunciata da George W. Bush: «L'ho guardato dritto negli occhi, e ho visto la sua anima». Il vice di Obama al tempo ha invece detto: «Ti ho guardato bene negli occhi, e so che un anima non ce l'hai». Al che Putin avrebbe risposto: «Noi due ci intendiamo bene». L'accusa di assassinio non prelude all'arrivo di una nuova guerra fredda. Il rapporto tra le due potenze è definito da linee di politica estera che sono rimaste immutate dalla fine della guerra fredda, indipendentemente da chi fosse l'inquilino alla Casa Bianca. Lo stesso presidente degli Usa ha detto ieri mattina di essere capace di «masticare il chewing gum mentre cammino», un'espressione da cowboy per indicare che la denuncia, per quanto ferma e altisonante, non preclude la via della politica, quando si tratta di negoziare per l'interesse comune. La nuova amministrazione di Washington ha già patteggiato con il Cremlino un'estensione temporanea per il trattato antinucleare Start che era stato lasciato cadere da Trump nell'ultimo anno del suo mandato.

LA DIPLOMAZIA

La partecipazione della diplomazia moscovita sarà indispensabile, in via diretta o indiretta, per risolvere alcuni dei dossier più urgenti sulla scena internazionale: dall'Iraq alla Siria alla Libia. Ma il giudizio personale sul presidente russo resterà legato alla parola pronunciata ieri: assassino, con tutte le conseguenze che questo giudizio potrà avere sul piano internazionale. L'amministrazione Biden terrà serrata la morsa delle sanzioni per Putin e gli oligarchi che lo circondano, e farà di tutto per minare la sua legittimazione alla guida del Paese. Il rapporto della National intelligence documenta i tentativi fatti dai paesi stranieri di infiltrare il processo elettorale concluso negli Usa lo scorso novembre. La Russia ha diffuso informazioni false per danneggiare la candidatura di Biden, e ha comunicato a questo scopo con personaggi chiave della campagna Trump. Ma a differenza del 2016, questa volta non ha cercato di boicottare la macchina elettorale con attacchi cibernetici. La Cina ha preso in considerazione interventi diretti ma poi ha deciso di bloccarli, mentre l'Iran si è speso per cercare di ostacolare Trump, senza tuttavia promuovere i suoi avversari. L'assoluzione della diplomazia di Pechino nel rapporto è un buon viatico per l'avvio del summit che l'amministrazione Biden si avvia ad inaugurare questa mattina con la rappresentanza cinese ad Anchorage, in Alaska. Gli statunitensi partono con una linea guardinga, e avvertono tramite il nuovo segretario di Stato Anthony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, che l'appuntamento non è da considerare l'inizio di una nuova fase di trattative. Per il momento i funzionari di Washington dicono di volersi limitare a stigmatizzare l'operato della Cina ad Hong Kong e a Taiwan, nei confronti del Tibet e nella disputa territoriale nel Mare cinese meridionale. Più ottimisti sono i commenti da Pechino, dove si auspica un rilancio della pace doganale tra i due paesi.

Flavio Pompetti

