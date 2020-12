LA NOMINA

WASHINGTON Era attesa la nomina della prima donna della storia alla guida del Pentagono. Invece Joe Biden ha deciso per il primo afroamericano nel ruolo di segretario alla Difesa, il generale in pensione Lloyd Austin, 67 anni, ex comandante delle truppe americane in Iraq. Una scelta che raccoglie il plauso della Black community ma destinata a sollevare critiche. Soprattutto per la decisione di affidare l'incarico a un ex militare proprio come fece Donald Trump con James Mattis, invece di riconsegnare il Dipartimento a un civile nel segno di un ritorno alla normalità. Ma Biden, al di là delle pressioni della lobby afroamericana, sembra essere rimasto davvero colpito da Austin. E non solo per la sua competenza, ma soprattutto per il suo carattere: schivo, pacato, riservato, refrattario all'uso dei social media, lontano anni luce dall'atteggiamento da rockstar di alcuni suoi predecessori. Come David Petraeus, che guidò il Pentagono nell'amministrazione Obama e che Biden non ha mai nascosto di mal sopportare. Così il basso profilo di Austin, legato a una enorme professionalità, avrebbe convinto il presidente eletto degli Stati Uniti più di ogni altra valutazione. Eppure Biden aveva sul tavolo un altro nome di assoluto livello: quello di Michele Flournoy, veterana del Pentagono che sembrava destinata a rompere il soffitto di cristallo a capo degli oltre 1,3 milioni di militari Usa.

