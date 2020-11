LA POLEMICA

NEW YORK Non esplica più le sue funzioni presidenziali, non tiene riunioni, non prende decisioni, non collabora con il Congresso. La sua agenda giornaliera non elenca nessun appuntamento. Donald Trump passa il tempo giocando a golf, guardando la tv e scrivendo continui tweet, che vengono quasi sempre segnalati come faziosi e scorretti da Twitter. Per poche ore era sembrato ieri che in modo indiretto e denigratorio riconoscesse che Biden aveva vinto, seppure «perché le elezioni sono state una frode».

Appena un'ora più tardi, sentendo che molti leggevano il suo messaggino come una concessione della propria sconfitta, si affrettava ad aggiungere: «Non concedo NULLA! Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere. Sono state elezioni truccate. Vinceremo!» Twitter ha accompagnato le parole del presidente con un ammonimento: «Questa pretesa che ci sia stata una frode elettorale è controversa». Una reazione è venuta anche dal campo del presidente-eletto Joe Biden, che per una volta ha rotto il silenzio verso Trump e ha ritenuto opportuno rispondere alle provocazioni del presidente, anche se per bocca del proprio capo di staff, Ron Klain: «(Joe Biden) ha ottenuto di gran lunga più voti popolari, e ha conquistato lo stesso numero di voti elettorali che il presidente Trump ha ottenuto quattro anni fa e che lui stesso definì una vittoria schiacciante. Non sono i tweet di Donald Trump che decidono se Joe Biden è presidente o no. È stato il popolo americano a deciderlo».

RICORSI RESPINTI

I ricorsi che l'avvocato di Trump, Rudy Giuliani, ha finora presentato intanto non sono andati bene: delle 15 cause avviate, già 9 sono state liquidate dai giudici perché «senza fondamento». Giuliani tuttavia ha trovato un altro bersaglio da attaccare, la società canadese-americana Dominion che ha fornito il sistema di voti a 30 dei 50 Stati. Giuliani si è presentato in tv alla Fox, sciorinando una serie di accuse che già da tempo sono state analizzate e smontate da varie fonti giornalistiche e anche dalle stesse agenzie federali preposte alla sicurezza del voto.

SMENTITO GIULIANI

Secondo Giuliani, decine di milioni di voti sono stati trasferiti da Trump a Biden dalla Dominion, che avrebbe così cambiato il risultato del voto. Le agenzie federali, insieme all'associazione dei segretari elettorali dei 50 Stati (30 repubblicani e 20 democratici), già tre giorni fa hanno fatto sapere che «Non c'è nessuna prova che i voti siano stati cancellati, persi, cambiati o comunque manipolati». Anche le accuse sui collegamenti sospetti della Dominion con vari esponenti democratici, come i Clinton, Nancy Pelosi e il miliardario George Soros, sono risultate tutte distorsioni di eventi secondari. Ad esempio, sei anni fa la Dominion ha dato un contributo alla Fondazione Clinton, per aiutarla a creare strutture elettorali nelle democrazie nascenti, a basta. Non ci sono stati altri contatti, finanziari o amicali. Un ex collaboratore della speaker democratica della Camera Nancy Pelosi, lavora come lobbysta per la Dominion, ma in realtà l'individuo lavora in società con un ex collaboratore del precedente speaker della Camera, il repubblicano, John Boehner.

E George Soros non ha nessun interesse finanziario della società. Ma citare questi nomi e questi fatti inesistenti come realtà concrete eccita la base del presidente che sabato è venuta a Washington per una manifestazione in suo sostegno. Ci sono stati pestaggi con i membri di una manifestazione di opposta posizione politica e vari arresti, a riprova che gli animi sono ancora infiammati.

TIMORI REPUBBLICANI

Il timore che la resistenza di Trump, con il suo continuo lavorio per delegittimare la prossima presidenza e i ritardi nell'avviare le procedure di transizione possano esporre il Paese a minacce internazionali e a una grave crisi istituzionale, sta comunque preoccupando anche il suo stesso partito. Due noti governatori repubblicani di Stati rossi e fedeli a Trump quali Mike DeWine dell'Ohio e Asa Hutchinson dell'Arkansas, hanno sollecitato il presidente a comunicare a Biden il briefing quotidiano dell'intelligence per assicurare che «sia preparato» e che i «nostri nemici non abbiano l'opportunità di avvantaggiarsene».

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

