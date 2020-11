IL PROGRAMMA

NEW YORK Joe Biden a partire da gennaio lotterà per conservare il diritto all'assistenza medica dei cittadini «come se si trattasse dell'interesse della mia stessa famiglia». Il presidente eletto ha parlato dalla sede della squadra di transizione che il partito democratico ha allestito a sue spese a Wilmington, in Delaware, già ufficio centrale della campagna elettorale appena conclusa. La sua vice Kamala Harris lo ha preceduto sul palco per ricordare che la legge attuale fatta approvare da Obama protegge le persone più deboli: le donne e le minoranze etniche, dalla pressione delle società assicuratrici. Biden pensa di rafforzare la legge, oggi indebolita dagli attacchi dell'amministrazione Trump, trasformandola in una sorta di allargamento della copertura sanitaria oggi già disponibile per i pensionati.

IL CASO SANITÀ

Poche ore prima la corte suprema aveva iniziato a esaminare la denuncia presentata da quindici Stati dell'unione che chiedono la completa cancellazione dell'Obamacare. La riforma fiscale di Trump nel 2017 ha cancellato l'obbligo che la legge prevedeva per ogni cittadino di munirsi di una polizza assicurativa. Gli autori della denuncia vorrebbero ora che la corte su questa base riconoscesse l'infondatezza dell'intera legge quadro. Due dei giudici di corte suprema hanno però lasciato intendere sin dalla prima seduta che non aderiscono all'idea, e che quindi la normativa è destinata a restare in vigore.

Biden potrà qui di contare su una base minima sulla quale continuare a costruire il suo programma di espansione. I repubblicani hanno ripreso dopo la pausa elettorale ad attaccare duramente l'opposizione su ogni fronte possibile. Ieri la commissione Giustizia del senato è tornata a interrogare l'ex direttore dell'Fbi Andrew McCabe a proposito delle origini dell'inchiesta sul Russiagate, mentre Trump su Twitter chiedeva la sua testa perché si ritiene vittima di un complotto ordito dall'agenzia investigativa.

Al senato il leader repubblicano Mitch McConnell ha detto che non riconoscerà l'autorità del presidente eletto fino a che non sarà confermato dal voto del collegio elettorale il 16 di dicembre. Il segretario di Stato Mike Pompeo ha sottolineato che sarà la seconda amministrazione Trump a succedere alla prima, e il ministro per la Giustizia William Barr ha istruito il suo dicastero a indagare su ogni possibile violazione commessa ai seggi durante il voto.

Biden non raccoglie la sfida mediatica. Ieri ha detto che aspetta di parlare con Trump, che non teme intoppi sulla strada dell'insediamento al potere, e che intende proseguire con l'allestimento della transizione, fino al voto di conferma dei grandi elettori. Anche sua moglie Jill sta scegliendo le persone che la aiuteranno a prepararsi per il ruolo di first lady.

Ai capi di stato del Canada, Francia, Inghilterra, Irlanda e Germania che l'hanno chiamato per congratularsi per la vittoria, Biden ha detto che gli Usa torneranno presto ad essere alleati affidali e Nei suoi discorsi ormai quotidiani dopo il voto continua a mostrarsi in controllo, più preoccupato di salvaguardare il processo istituzionale in corso, che di scendere nell'arena dove Trump vorrebbe portarlo.

AVVOCATI IN ALLERTA

Ieri dal palco ha ripetuto che non vede nessun bisogno di iniziare azioni legali contro Trump, ma i suoi avvocati sono ad ogni buon conto schierati su tutta la linea degli stati nei quali le sfide giudiziari potrebbero aver luogo, e pronti a chiedere il rigetto di ogni istanza. È evidente che dall'altra parte della barricata c'è il desiderio di rallentare, ostacolare, e se possibile ribaltare il verdetto del voto.

E anche se Trump dovesse essere costretto a riconoscere la sconfitta, sa che si lascerà dietro una lunga colonna di giudici di stretta fede conservatrice determinati a continuare la battaglia contro ogni ambizione riformista di Biden. Dall'ambiente al clima, dalla politica energetica alla riforma elettorale, agli interventi sull'ordine pubblico e l'ordinamento dei distretti di polizia.

Flavio Pompetti

