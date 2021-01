ELEZIONI

WASHINGTON Donald Trump e Joe Biden si sfideranno a distanza in Georgia domani con comizi alla vigilia dei due ballottaggi che decideranno le sorti del Senato. Se prevarranno i candidati dem, infatti, il Senato si dividerà esattamente a metà. E poichè Kamala Harris ha diritto di voto in quanto vicepresidente, Biden avrebbe la maggioranza. Il presidente uscente sarà a Dalton per sostenere i senatori uscenti Kelly Loeffler e David Perdue, mentre Biden andrà ad Atlanta a supporto di Jon Ossoff e Raphael Warnock. «Illegali e non valide» continua a tuonare Donald Trump, che denuncia l'illegittimità delle elezioni in Georgia, compresi dunque i due ballottaggi Il presidente se l'è presa in particolare con il Georgia consent decree, un accordo raggiunto in marzo fra democratici e repubblicani di questo stato sulla convalida delle firme dei voti postali. «Il Georgia consent decree è incostituzionale e dunque le elezioni presidenziali 2020 in questo stato sono illegali e non valide, e questo comprende anche le due elezioni senatoriali in corso», ha twittato. Le accuse senza prove di Trump rischiano però di inficiare la partecipazione degli elettori repubblicani.

