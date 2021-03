IL CASO

NEW YORK Un attacco concentrico contro Mosca è venuto ieri dagli Stati Uniti e l'Unione Europea, mentre ancora echeggiavano le ferme parole di condanna contro la Russia pronunciate da due esperte dell'Onu. Lavorando in sincronia, europei e americani hanno imposto ieri nuove sanzioni contro alti esponenti del governo russo e quattordici ditte e centri di ricerca scientifica coinvolti con la preparazione di armi chimiche.

IL RAPPORTO

Le iniziative congiunte Usa, Ue e Onu giungono dopo che un rapporto dell'intelligence Usa conferma «con la massima sicurezza» la responsabilità del governo russo nell'avvelenamento del dissidente Alexey Navalny lo scorso agosto. Le sanzioni adottate rappresentano il primo atto dell'Amministrazione Biden nei confronti della Russia. Biden ha dunque scelto di non lanciare un reset con il rivale. Anzi, nel dare notizia delle sanzioni, ieri, l'Amministrazione ha messo in chiaro che la ritorsione è la prima di almeno tre che verranno presto comunicate contro la Russia di Putin. A breve scadenza ci si aspettano altre forme di rappresaglia contro i russi in seguito alla vasta infiltrazione informatica di aziende e ministeri scoperta lo scorso dicembre e nota come Solarwind dalla ditta texana che i pirati hanno usato come punto di ingresso.

Inoltre, per precisa volontà di Joe Biden, si preparano sanzioni anche per le taglie che il Cremlino aveva posto sulle teste dei soldati americani e britannici in Afghanistan. Come ha precisato un funzionario della Casa Bianca: «Sin dalla sua prima telefonata con il presidente Putin, il presidente Biden ha messo in chiaro che gli Stati Uniti reagiranno alle azioni destabilizzanti della Russia». Il funzionario ha notato che la Casa Bianca «non sta cercando un reset, ma non sta neanche cercando una escalation» e che è pronta a collaborare con Mosca su diversi fronti, ad esempio sul fronte dell'accordo nucleare con l'Iran e con la Corea del nord. Le altre sanzioni sono comunque attese «nelle prossime settimane». Quelle annunciate ieri prevedono il blocco dei visti a sette alti funzionari del governo di Putin, oltre al divieto di esportare o importare prodotti che possano essere utili alle ditte e ai laboratori che lavorano sulle armi chimiche.

L'Unione Europea aveva già adottato sanzioni la scorsa estate, quando apparve evidente che Alexey Navalny era stato avvelenato con il gas nervino Novel Novichok come già era successo a marzo in Gran Bretagna a Sergei Skripal e a sua figlia Yulia. Nuove sanzioni sono state aggiunte ieri, in coincidenza con quelle americane, e da Washington si è voluto sottolineare come la decisione di agire in sintonia «provi che Europa e Usa sono sulla stessa pagina».

LE INDAGINI

Una pagina condivisa anche dall'Onu, le cui due esperte Agnes Callamard e Irene Khan, dopo mesi di indagini, hanno confermato a Ginevra lunedì l'ipotesi che solo la Russia poteva aver compiuto l'avvelenamento, poiché il Novel Novichok è in mano a pochi precisi governi, e «Navalny era sotto un controllo così intenso da rendere irreale l'ipotesi che altri possano avergli somministrato questo veleno senza che gli agenti russi se ne accorgessero». Il 44enne Navalny è in prigione e sia gli Usa che l'Ue che l'Onu ne chiedono l'immediata liberazione.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

