Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAROMA L'emergenza non è più solo nell'aeroporto di Kabul: anche le basi Usa in Qatar, Bahrein ed Emirati Arabi sono ormai sovraffollate per l'arrivo quotidiano di migliaia di rifugiati afghani e di cittadini americani e occidentali. Quindi il presidente Joe Biden - mentre Donald Trump lo attacca definendo la situazione afghana «una vergogna» - ha deciso di mobilitare l'aviazione civile: sei compagnie statunitensi metteranno a...