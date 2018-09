Bibione, turista violentata in spiaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCUBOBIBIONE L'ha stuprata in spiaggia a Bibione dopo la serata passata in discoteca. Lui di anni ne ha poco più di venti, lei appena 17, entrambi tedeschi. I carabinieri lo hanno identificato a tempo di record nonostante le scarse, se non scarsissime informazioni raccolte: è rientrato, o per meglio dire, scappato in patria, quasi nell'immediato, prima che i militari riuscissero a dargli un volto e un nome e cognome. Sull'episodio la procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata. È successo nella notte tra...