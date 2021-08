Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIABIBIONE Il weekend da sogno in uno dei più lussuosi hotel della costa veneziana è terminato tragicamente al suo arrivo a Bibione. Karl Neuwirth, 44 anni cittadino bulgaro ma residente in Austria e con un mandato di arresto europeo a suo carico, è morto ieri mattina in un maldestro tentativo di fuga. Quando i carabinieri si sono presentati in hotel infatti l'uomo ha cercato di scappare dal terrazzo, volando giù dal quinto piano....