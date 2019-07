Bibbiano, verifiche sugli affidi Nuove accuse al terapeuta Foti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBOLOGNA La tutela dei minori non può essere argomento divisivo per i partiti. Anzi, la politica si unisca per formare in Emilia-Romagna una commissione regionale d'inchiesta proprio sul tema degli affidi. È la richiesta-appello che arriva dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Un invito, a tutti, a fermare le polemiche seguite all'inchiesta «Angeli e Demoni» sui servizi sociali della Val d'Enza Reggiana, che ha portato agli arresti domiciliari il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti, accusato di falso e abuso d'ufficio....