Bibbiano, indagine chiusa Anche il sindaco coinvolto

L'INCHIESTA

MILANO C'era la «macchinetta dei ricordi», strumento a impulsi elettromagnetici per far emergere i ricordi traumatici dalla mente dei bambini. E c'era anche la psicoterapeuta che si travestiva la lupo cattivo, durante le sedute nel suo studio inseguiva un piccolo urlandogli contro «col dichiarato fine di punirlo e sottometterlo». La procura di Bologna chiude l'inchiesta sui presunti affidi illeciti nella Val d'Enza: 108 i capi d'accusa contestati e 26 gli indagati che hanno ricevuto l'avviso, tra loro il sindaco Pd di Bibbiano Andrea Carletti.

MESSAGGI MAI CONSEGNATI

Il 3 dicembre la Cassazione ha annullato l'obbligo di dimora nei confronti del primo cittadino, che è tornato nel suo ufficio in Municipio, e nelle motivazioni pubblicate proprio ieri rileva «l'inesistenza di concreti comportamenti», ammessa anche dai giudici di merito, di inquinamento probatorio e la mancanza di «elementi concreti» di reiterazione dei reati. Ma per i pm di Bologna Carletti, accusato di abuso d'ufficio e falso, era «pienamente consapevole della totale illiceità del sistema». Il sindaco e l'ex direttrice del servizio sociale della zona Federica Anghinolfi, stando alle accuse, affidando senza gara il servizio di supporto psicologico «al centro studi Hansel e Gretel i cui membri Claudio Foti e Nadia Bolognini - che rispondono di lesioni gravissime per i danni causati ai bambini - esercitavano sistematicamente, a nessun titolo, il servizio di psicoterapia, hanno assicurato l'ingiusto profitto di 135 euro l'ora per ogni minore (a fronte del prezzo medio di mercato della medesima terapia di 60-70 euro l'ora), con un danno alla pubblica amministrazione stimato in oltre 200.000 euro».

I magistrati spiegano di aver raccolto nuove prove contro gli indagati. Nei cellulari degli assistenti sociali sono stati trovati i messaggi d'affetto scritti dai genitori e mai trasmessi a figli, così come i regali e le lettere consegnati al servizio sociale della Val d'Enza non sono mai fatti avere ai bambini in affido. In una chat di gruppo si parla esplicitamente della mole di materiale mai fatto arrivare ai piccoli. «Avviso tutti i colleghi - si legge - che i pacchi con i regali per bambini allontanati dalle famiglie continuano ad aumentare e siccome non vengono consegnati per diversi motivi, anche nella maggior parte dei casi perché è meglio non farli avere ai bambini. Direi che la regola per il 2019 è quella che, per salvare capre e cavoli, diciamo ai genitori che il servizio non accetta alcun pacco da consegnare ai propri figli».

Figura chiave, per la procura, è Federica Anghinolfi, che non solo avrebbe stilato relazioni false ma anche costretto altri assistenti sociali a farlo, approfittando della sua posizione di «dominanza». In un caso avrebbe fatto pressioni per ottenere una relazione che avrebbe portato poi all'allontanamento di una bambina dalla famiglia, inventandosi l'esistenza di una setta satanica di pedofili cui doveva difendere i minori e se stessa, perché le era stato detto che «gli appartenenti alla setta pedinavano gli operatori sociali». Dall'inizio dell'inchiesta sono trascorsi oltre sei mesi e due dei dieci bambini di Bibbiano non sono ancora tornati a casa. Hanno però ripreso gli incontri con i genitori e a breve il Tribunale dei minori prenderà una decisione.

C.Gu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA