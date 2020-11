LA SVOLTA

ROMA Maggioranza e opposizione si ricompattano sul voto di scostamento di bilancio di 8 miliardi. Via libera della Camera (552 sì, nessun no e 6 astenuti) e del Senato (con 278 voti, 4 contrari e 4 astenuti). Plaude - rimarcando l'apporto soprattutto di FI - il premier Conte: «È un ottimo segnale per il Paese, auspico che il dialoga prosegua nei prossimi passaggi».

E così i presidenti di Montecitorio e palazzo Madama. Un momento di unità nazionale, quindi, dopo i reiterati appelli alla condivisione del Capo dello Stato Mattarella per affrontare l'emergenza Covid. Ad intestarsi l'operazione è Berlusconi. Il dem Marcucci parla di «miracolo» dell'ex premier ma è tutto il Pd, ribadendo il «ruolo centrale» del partito sul risultato raggiunto (a spendersi per il confronto i capigruppo e i vertici, da Zingaretti a Orlando e Franceschini) ad essere dell'idea che Salvini e Meloni hanno dovuto inseguire Berlusconi. Dopo giorni di stop and go e di tentennamenti martedì sera l'ex premier, dopo i contatti con il ministro dell'Economia Gualtieri che ha aperto alle richieste di FI, ha sciolto la riserva, sposando senza se e senza ma la linea di Gelmini e Brunetta.

CUCITURA

Poi un lungo lavoro di cucitura sulla risoluzione del centrodestra, con la mediazione della Meloni che ha dato in breve tempo la sua disponibilità e l'ok finale di Salvini che ha preteso che il governo mettesse sul piatto della bilancia anche le idee avanzate dal partito di via Bellerio. Alla fine tutti felici e contenti: il leader lumbard per la compattezza dell'alleanza, la presidente di Fdi perché «non abbiamo votato sì a scatola chiusa» e soprattutto il Cavaliere che pur «nel rispetto degli alleati» già di primo mattino aveva annunciato apertamente al gruppo forzista la sua decisione mentre gli alleati avrebbero voluto aspettare, concordare ogni uscita pubblica. Una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Salvini («Siamo disponibili già da domani ad aprire due tavoli: uno sulla scuola e un altro sulle tasse. Ci hanno ascoltato perché hanno capito che da soli non vanno da nessuna parte»), Meloni («Il centrosinistra ha fallito miseramente a spaccare il centrodestra»), Tajani («Non ci sarà alcun appoggio al governo») è servita per evitare ulteriori fibrillazioni. Ma le tensioni restano. La Russa se la prende con Brunetta che ha condotto in prima persona la trattativa: «Intralcia l'unità del centrodestra», l'accusa. Salvini con chi ha portato avanti la mediazione sotto banco (nel mirino Gianni Letta).

FRENATA LEGHISTA

Ci potranno essere ripercussioni nel centrodestra, anche perché FI già sta lavorando d'intesa con il Pd su dl ristori e manovra mentre il Capitano leghista frena: «Vediamo». FI intanto rivendica la sua autonomia e manda (per ora) in soffitta l'idea salviniana della federazione. «Non corriamo i cento metri, ma la maratona», dicono i leghisti rinviando l'esito della partita nel centrodestra. «Non è stato un successo di parte, ma un successo degli italiani. È la strada che indicavamo parlando di collaborazione istituzionale», la chiusa di Berlusconi ad una giornata che è destinata comunque a modificare il quadro politico.

Perché l'obiettivo dell'ex presidente del Consiglio è «unire le forze di fronte alla pandemia, mantenendo, maggioranza e opposizione, il proprio ruolo, la propria identità e la propria collocazione politica». Ma in tanti, nella maggioranza e nell'opposizione, interpretano la novità come il preambolo di un nuovo scenario, che potrebbe passare da un rimpasto o ad un cambio di governo. Dal Nazareno, in realtà, frenano. «Niente governissimo», dice Zingaretti. Ancor di più dal Movimento 5 stelle: «Chi già vocifera che la collaborazione dimostrata dalle opposizioni oggi in Parlamento sia l'antipasto a qualcos'altro o si sbaglia, o si illude», spiegano fonti M5s.

Emilio Pucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA