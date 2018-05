Berlusconi: se si vota centrodestra unito ma non è detto che sarà Salvini il leader

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA La convinzione nei gruppi di FI e FdI è che difficilmente la Lega strapperà per portare il Paese alle urne. Insomma, per dirla con le parole di La Russa, alla fine qualcuno tra Salvini e Mattarella cederà il passo, «ci sarà una marcia indietro». Ma Berlusconi l'opzione delle elezioni anticipate non la esclude completamente. E allora ha cominciato a ragionare sull'eventualità. Dipende tutto dal segretario del Carroccio: dopo essersi piegato a M5S su un premier non eletto dai cittadini, se dovesse questa la sua tesi -...