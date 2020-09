LA GIORNATA

ROMA La preoccupazione è crescente, si monitora la situazione di ora in ora ma dalla famiglia, dallo staff sia del presidente di FI che da quello medico il messaggio è chiaro: «Nessun allarmismo, la situazione clinica è tranquilla e confortante». «Blando coinvolgimento polmonare», recita il bollettino. Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele mercoledì notte. Positivo al tampone, poche ore prima aveva rassicurato parlamentari e fedelissimi: «Sto bene, non ho febbre né dolori». Poi qualche colpo di tosse, la visita ad Arcore di Zangrillo, la raccomandazione ad andare in ospedale. E dalla Tac è emerso un peggioramento, un «principio di polmonite». Ricoverato perché «è un paziente a rischio per età e per patologie pregresse» ma la verifica sanitaria è costante.

Di sicuro Berlusconi rimarrà al San Raffaele per qualche giorno. Ieri alle 16 è stato illustrato l'esito degli «approfondimenti diagnostici». Il fondatore di Forza Italia respira autonomamente, non è intubato, non è in terapia intensiva ma i pochi che hanno accesso alle informazioni sottolineano ovviamente che «le cose non sono facili». «Mi sono imposto nell'istituire un regime che comporti il riposo assoluto - dice Zangrillo - che probabilmente è la terapia di cui lui più necessita. Non è stato facile convincerlo al ricovero e ho dovuto insistere, ma l'uomo è pronto e intelligente e ha convenuto con le mie valutazioni. Supporto respiratorio? Fantasie».

REPARTO SOLVENTI

L'ex premier si trova al sesto piano del padiglione Diamante, sezione solventi, nella suite dove trascorse la convalescenza dopo l'operazione al cuore del giugno 2016. Ma questa volta non può avere visitatori né contatti. L'umore non è dei migliori, ma le testimonianze d'affetto non mancano di certo. Come quella della figlia Barbara in isolamento in Sardegna al pari di Luigi: «Sei un uomo dalle mille risorse. Come da tante battaglie, ne uscirai più forte di prima», il suo messaggio. Ed ancora: «L'Italia ha bisogno di te perché sei l'unico che può portare proposte concrete ed efficaci per risollevare il nostro Paese da questo momento di crisi e di sbando. Ti sono vicina con il cuore». «Siamo tutti fiduciosi», dice il fratello dell'ex premier, Paolo. A sentirsi disorientati sono però i big forzisti. Al di là delle preoccupazioni per lo stato di salute del presidente azzurro, Forza Italia si ritrova a ridisegnare la campagna elettorale. Con relativo disorientamento dei dirigenti. «Non sappiamo nulla, lasciamo parlare i medici», il refrain'. Le chat parlamentari sono silenziose, ma è evidente lo sconforto di chi ha messo nelle mani del Cavaliere il proprio futuro.

GLI SPOSTAMENTI

Berlusconi dall'inizio della pandemia è rimasto in Provenza, poi ad agosto il trasferimento in Sardegna per due settimane, la fuga il 19, il blitz in Francia per il compleanno di Marina, la visita nella sua villa sul Lago Maggiore e il rientro ad Arcore. «Aveva soggiornato in luoghi risultati endemici», sottolinea il medico. Berlusconi pur essendo asintomatico ha manifestato gli effetti del Covid «ma i parametri sono rassicuranti e mi fanno essere ottimista», la rassicurazione di Zangrillo. «Esiste una quota rilevante di soggetti asintomatici-positivi, la larga maggioranza, ma in una situazione come quella che si è venuta a creare questa estate, ci sono persone che possono avere una blanda sintomatologia, come nel caso di Berlusconi», ha osservato.

Ora l'attesa, gli auspici dei familiari che possa riprendersi presto ma anche la determinazione ad evitare intromissioni nella privacy «per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche». E dunque arriveranno solo comunicazioni ufficiali, «ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio relativo alla clinica e al decorso» delle condizioni dell'ex premier «è da intendersi arbitrario, non confermato», si sottolinea dallo staff di Berlusconi.

Emilio Pucci

