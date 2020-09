IL CASO

ROMA «E pensare che ci sono stato così attento». D'altra parte, l'apprensione di Silvio Berlusconi per tutto ciò che riguarda la salute è proverbiale. Per questo aveva trascorso il lockdown in Provenza, lontano dalla Lombardia così colpita. Per questo era scappato via dalla Sardegna in anticipo per rifugiarsi ad Arcore quando i focolai hanno cominciato a moltiplicarsi. Ma, evidentemente, non è bastato. Il presidente di Forza Italia è infatti risultato positivo al coronavirus.

A confermarlo è il suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo: «E' asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali». Ed è sempre il primario del San Raffaele - che da qualche settimana ribadisce la sua convinzione che clinicamente il virus non esista più - a mettere in connessione il contagio con le vacanze in Costa Smeralda. Il controllo, dice infatti, «era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna».

Già dopo che il suo amico Flavio Briatore, compagno anche di cene a Villa Certosa, era risultato positivo al tampone, l'ex premier si era sottoposto a un duplice test risultando in entrambi i casi negativo. E, tuttavia, il pensiero di poter aver contratto il virus non lo mollava, tanto che raccontano avrebbe chiesto di essere continuamente controllato. Anche perché già in precedenza a risultare contagiata è stata la figlia Barbara, anche lei transitata dalla Sardegna, colpita con il compagno Lorenzo e i due bimbi più grandi, e il fratello Luigi. E c'è chi parla di contagio anche per la nuova fidanzata del Cav, Marta Fascina.

L'ALLARME AZZURRO

«Mi è successo anche questo, ma continuo la battaglia», è il messaggio che ha recapitato ad Azzurro donna. Il leader di Forza Italia, infatti, intende continuare la campagna elettorale per le Regionali anche se ovviamente andranno ritoccate le modalità. Era prevista una presenza a tappeto nelle trasmissioni televisive, ora si punterà su altre formule.

Da Forza Italia ci tengono a restituire l'immagine di un leader per nulla scalfito dalla notizia del contagio, eppure tra deputati e senatori si sarebbe diffusa una certa apprensione, visto che Berlusconi sta per compiere 84 anni e nel passato, sia recente che non, è stato sottoposto a delicati interventi chirurgici. Di certo, il leader azzurro può consolarsi con gli auguri di pronta guarigione che gli sono arrivati da alleati e non. Da Salvini e Meloni, a Zingaretti e Renzi. E la notizia è stata breaking news in tutto il mondo.

