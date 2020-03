IL CASO

ROMA S'è interrotta un'emozione. Non ora, già da un po'. C'è chi dice, ma non dev'essere vero, che fin dall'inizio della loro relazione tra Silvio e Francesca volavano i piatti: più da parte di lei che di lui. Poi, ultimamente, gli amici ne soffrivano: «Berlusconi e la Pascale fanno vita separata. Ma è stato un grande amore...». Ora però questa storia del sovrano e della sua giovane fiamma finisce con una nota burocratica, con la prosa asettica e di partito che contrasta con la fiaba tanto a lungo interpretata da un tandem così improbabile che ha finito per convincere tutti. Ma i meno sognatori evidentemente sono stati loro. Il comunicato firmato Forza Italia chiude il sipario così, gelidamente: «Tra il presidente Berlusconi e Francesca Pascale resta l'affetto e l'amicizia, ma non sono più una coppia». A fare precipitare la situazione è stato il servizio apparso sulla rivista Diva e Donna.

IN SVIZZERA

Silvio immortalato in compagnia della prediletta Marta Fascina - chi? Deputata di Forza Italia, candidata in Campania tra la sorpresa di tutti perché nessuno la conosceva e diventata filosofa della politica in casa azzurra come un tempo lo furono don Gianni Baget Bozzo e Lucio Colletti - dalla quale l'instancabile Cavaliere si è fatto accompagnare in Svizzera dove s'è curato una vertebra. E ora i due sarebbero felicemente in Provenza nella villa di Marina Berlusconi. La situazione è precipitata, ecco. E la Pascale, dopo 12 anni di relazione magnifica e simbiotica, l'ha presa così: «Vorrò sempre infinito bene al mio Presidente. Spero trovi una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io».

LA STOCCATA

Poi la stoccata alla bella Marta, calabrese, classe 1990: «Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino, ma va bene così». Ora Dudù farà la fine delle coppie separate, un weekend con Silvio (e la Fascina) e uno con la Pascale? E lei c'è rimasta male vedendo la foto della nuova coppia Silvio-Marta con barboncini al seguito. C'è chi assicura che il Cavaliere e la Fascina già vivano insieme ad Arcore. Gli amici della ex coppia immaginano che ora Francesca finalmente libera da Silvio entrerà, come ha sempre desiderato, in politica. Le darà un seggio Silvio, magari. O magari, così si favoleggia, vis Carfagna andrà in direzione Renzi.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

