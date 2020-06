LA SENTENZA

MILANO Frank Agrama era un produttore indipendente di fama internazionale, con una struttura societaria articolata a Los Angeles che ha venduto i diritti televisivi a Mediaset. «Il tribunale civile di Milano ha attestato la regolarità delle operazioni, perciò è venuta meno la condanna per frode fiscale pronunciate nel 2013 a carico del presidente Silvio Berlusconi», spiega il suo avvocato Niccolò Ghedini. La sentenza, come riporta oggi Il Riformista, è il cardine del supplemento di ricorso alla Corte europea presentato nei giorni scorsi dai legali di Berlusconi.

Mediaset è stata accusata di avere evaso tasse per 7 milioni gonfiando le fatture per gli acquisti di alcuni film americani ottenuti attraverso l'intermediazione della società del produttore Frank Agrama. Secondo l'accusa, Mediaset e Agrama si dividevano i proventi. Ma nel 2005 sono stati sequestrati 100 milioni di euro in Svizzera sui conti della Wiltshire Trading di Hong Kong controllata da Agrama per fatture non corrette e Mediaset ha fatto causa al produttore per riavere i soldi.

Ora il tribunale civile di Milano ha esaminato tutte le carte, le motivazioni delle sentenze, le dichiarazioni dei testimoni. E ha ribaltato la sentenza: non c'è stata alcuna intermediazione fittizia né fattura gonfiata. Al contrario, i film sono stati comprati da Mediaset a un buon prezzo. La sentenza è stata depositata un mese e mezzo fa alla Corte europea per i diritti dell'uomo e il processo non è stato ancora fissato. Se si concluderà a favore di Silvio Berlusconi, la revisione del processo per frode fiscale «sarà rapidissima», prevede l'avvocato Ghedini.

