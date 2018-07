Berlusconi: la coalizione non c'è più E ora rischiano anche le Regioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Salta Foa e salta ciò che rimaneva del centrodestra. Game over. O, parafrasando uno dei due contraenti, finita la pacchia per l'elettore di centrodestra che per anni ha votato senza distinguere tra doppiopetto, canottiera e felpa. Per oltre vent'anni Fi e Lega sono stati una cosa sola al Nord come a palazzo Chigi. Ma una goccia per far traboccare il vaso prima o poi doveva arrivare ed è arrivata.La rottura si concretizza su una nomina che la legge vuole venga condivisa dalla maggioranza con l'opposizione o parte di essa....