IL CASO

ROMA Marina Berlusconi interviene per chiedere più rispetto in merito alla malattia del padre, ricoverato all'ospedale San Raffaele dopo essere risultato positivo al Coronavirus. «La malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni», spiega la presidente di Fininvest.

E descrive questi ultimi giorni come «segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al colpevole che lascia davvero sconcertati». Il riferimento è soprattutto alla sorella Barbara, che si è sentita additata come «l'untrice» della famiglia a causa di una serata passata in due locali a Capri prima di andare a Villa Certosa, a Porto Rotondo in Sardegna. Marina continua con toni accesi: «Sono stati calpestati i sentimenti di familiari e amici veri».

LIEVI MIGLIORAMENTI

Intanto si registrano lievi miglioramenti per Berlusconi. La seconda notte dell'ex premier al San Raffaele è stata più serena di quella precedente. Il Cavaliere ha dormito per alcune ore. È sempre sotto costante monitoraggio e continua la somministrazione della terapia per proteggere il sistema respiratorio. «Non ha la febbre», dicono fonti vicine al leader di Forza Italia. E il dottor Alberto Zangrillo, nel primo pomeriggio di ieri ha parlato di «cauto ma ragionevole ottimismo. Le condizioni sono stabili e il decorso è regolare».

Berlusconi è isolato e non può ricevere visite, nel reparto Diamante dell'ospedale milanese. Lontani i familiari - come previsto dalla profilassi antivirus - compresa la compagna Marta Fascina, anche lei positiva al Covid-19, rimasta a villa San Martino.

La prudenza, per i medici, resta obbligatoria vista l'età del paziente e le sue precedenti malattie. Quelle tracce di polmonite bilaterale obbligano alla cautela: ieri è stata praticata una nuova radiografia al torace. Per capire, insomma, come Berlusconi risponde alle terapie.

Il Cavaliere ha ricevuto una telefonata dal premier, Giuseppe Conte. È stato lo stesso presidente del Consiglio a rivelarlo. «L'ho chiamato io la sera in cui ho saputo che aveva contratto il virus. È stata una breve telefonata. Gli ho presentato i migliori auspici di pronta guarigione», ha detto il primo ministro alla festa del Fatto Quotidiano. Intanto all'ingresso del San Raffaele è spuntato ieri il cartello Forza Silvio, Monza ti aspetta per vincere insieme.

PORTO ROTONDO

Ad ogni modo non è chiaro come Berlusconi possa aver contratto il Covid - 19. Di sicuro il primo campanello d'allarme suona il 10 di agosto. Quando nella villa a Porto Rotondo spunta un primo caso di positività. Ecco il contenuto del messaggio che un parente del Cavaliere ha inviato il 25 di agosto ad un amico: «Abbiamo avuto una persona in Certosa che era positiva. Ormai sono passati 15 giorni ed anche io mi sento la febbre». Inoltre in quei giorni (intorno al 10 di agosto) Luigi Berlusconi fa visita al padre e poco dopo scopre che un suo amico, con cui ha trascorso le vacanze, è positivo.

Due giorni dopo arriva alla Certosa Flavio Briatore. L'imprenditore 70enne, proprietario del Billionaire, scoprirà il 26 agosto di essersi ammalato. Il 16 di agosto è la volta di Barbara. Ha trascorso 5 giorni in barca tra Ponza e Capri. Nell'isola nel golfo di Napoli trascorre una serata in uno dei locali più esclusivi Anema e Core. Poco dopo l'arrivo in Sardegna la ragazza non si sente bene. Come lei, la baby sitter che si occupa dei suoi figli. Alla fine il tampone dà esito positivo per entrambe.

Il Cavaliere, a questo punto, capisce che Porto Rotondo non è un luogo sicuro. Il 19 agosto lascia la villa.

Intanto i positivi al covid-19 crescono in tutta la Costa Smeralda. Nei locali tra Porto Cervo e Porto Rotondo si muove un comitiva di ragazzi di Roma Nord, molti sono asintomatici, che contribuiscono a diffondere il virus in Gallura. Tuttavia nelle discoteche della zona i figli del Cavaliere non mettono piede. Al Billionaire o al Phi Beach quasi sempre ad agosto Luigi Berlusconi presenzia in almeno un paio di serate. Non in questa del 2020.

Adesso a villa Certosa, a Porto Rotondo, in isolamento ci sono i due figli del numero uno di Forza Italia, Barbara e Luigi. Entrambi in attesa di negativizzarsi dal coronavirus.

Giuseppe Scarpa

