Berlusconi in piazza con Salvini il 19 I suoi sorpresi: «Rischio boomerang»

IL CASOMILANO Silvio Berlusconi di nuovo di fronte ai militanti di Forza Italia e l'affetto nei confronti di colui che il vicepresidente Antonio Tajani chiama «il nostro amato leader» è sempre caldo. E il Cavaliere, tra battute sul Monza calcio e barzellette sulle ragazze svedesi, sa come dare una scossa ai suoi elettori: «Il 19 ottobre sarò anche io in piazza a Roma per protestare, perché questo governo e questi annunci sono lesivi del nostro diritto di libertà», annuncia.Applauso dalla platea della kermesse IdeeItalia, perplessità...