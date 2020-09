LA GIORNATA

ROMA Riservatezza e riposo: ordini impartiti dalla primogenita Marina. Per Berlusconi sono giorni cruciali, lo sottolinea anche il suo medico curante Zangrillo che parla di «fase delicata» dopo aver sottolineato più volte che «il paziente è a rischio» considerata l'età e le patologie pregresse: «Il decorso è regolare l'illustrazione del nuovo bollettino -, il paziente tranquillo» ma l'infezione virale «merita una terapia adeguata e ha i suoi tempi». E ancora: «Sta reagendo in modo ottimale alle cure. Questo non vuol dire cantare vittoria dato che appartiene alla categoria definita più fragile».

SESTO PIANO

Dunque il Cavaliere resta al sesto piano del padiglione Diamante del San Raffaele dopo il ricovero per il principio di polmonite bilaterale, non è in ossigenoterapia ma è curato con il Remdesivir, un anti-virale utilizzato per il virus Ebola. Parlamentari e non sono stati invitati ad evitare chiamate e intromissioni. Sono in quarantena i figli Barbara e Luigi, mentre Marta Fascina è chiusa ad Arcore: asintomatica, non ha riscontrato gli effetti del contagio del virus emersi nella nottata di mercoledì sera al padrone di casa. Non è ancora dato sapere quanto tempo l'ex premier rimarrà in ospedale, l'auspicio è che se tutto dovesse andare per il verso giusto possa uscire anche prima dei quindici giorni preventivati. Tanto che qualche big' azzurro è tornato a sperare in un suo blitz' prima della fine della campagna elettorale. In realtà la preoccupazione rimane, la situazione è monitorata di ora in ora. E dunque per lui niente lavoro.

Anche perché la cabina di regia' che gli cura affari e politica si è rimessa in azione. Sono gli uomini e le donne del cosiddetto pranzo del lunedì: Marina e Confalonieri dediti alle aziende, insieme a Galliani e Ghedini che ad inizio luglio sono entrati nel Cda di Fininvest. E poi c'è Tajani che gira per i territori: «Tutti i dirigenti di FI spiega sono mobilitati, il modo per dimostrare affetto al presidente è fare campagna elettorale». Ci sarà anche disorientamento tra i gruppi azzurri ma in questo momento per accordo comune non c'è spazio per guardare al dopo Regionali o meditare sul futuro del partito.

E infine sotto traccia continua a muoversi Gianni Letta. Chi lo ha sentito riferisce che si è allarmato dopo la notizia della positività al coronavirus, perché insieme al presidente di FI condivide il fatto che questo virus è a dir poco insidioso. L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio continua a tenere i canali istituzionali e il filo diretto con il governo. Anche perché mentre Berlusconi gioca il suo match' al San Raffaele per rimettersi al più presto, Mediaset punta ad avere un ruolo nella partita della rete unica.

E c'è molta sorpresa tra le fila di FI per l'apertura di Salvini ieri a Cernobbio su Vivendi. «Un ruolo dei francesi non solo non mi preoccupa, ma se c'è un piano industriale, sono i benvenuti», ha sottolineato il Capitano' della Lega. «Sta forse meditando una svolta?», si è chiesto il forzista Napoli. E intanto continuano ad arrivare messaggi di pronta guarigione per il Cavaliere. Tra gli altri quelli di Sassoli, presidente dell'Europarlamento e Weber, capogruppo del Ppe.

Emilio Pucci

