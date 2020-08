I PERSONAGGI

ROMA «Flavio, come stai?». «Non sto mica morendo? Ho una pellaccia forte quanto la tua, caro Silvio». Uno è Berlusconi, l'altro è Briatore. Il Cavaliere ha chiamato l'amico ricoverato da domenica al San Raffaele, per accertarsi delle sue condizioni ma già le conosceva non solo perché i due condividono il medico - il professor Zangrillo - ma perché in questi giorni si sono sentiti spesso. Dopo che a Villa Certosa, il 12 agosto, il patron del Billionaire è andato a fare «una visita speciale» a Silvio e il Cavaliere - che solitamente di questi tempi tiene i suoi ospiti a distanza, lui dalla parte del tavolo e gli interlocutori dall'altra oppure la sua poltrona qui e la poltrona dell'altro a 5 metri di distanza e la conversazione non è agevole - ha fatto uno strappo affettuoso per Flavio. E i due, basta vedere le foto, si sono anche abbracciati. In un simpatico rendez vous senza mascherina e da vecchi e inossidabili compagni di brigata.

In quel 12 agosto della visita all'amico, Briatore non è escluso che potesse essere già contagiato e comunque andando via egli fa un video in cui, ancora in calzoncini da calcetto (ah mannaggia alla partita di calcetto infetta con Bonolis, Mihajlovich e gli altri!), invia un ringraziamento e un saluto a Silvio: «Ti vedo in forma, Presidente!».

Il primo a sapere che Flavio stava andando a ricoverarsi è stato proprio Berlusconi.

I TEST

Nella telefonata di ieri Briatore in ospedale ha così illustrato al Cavaliere il proprio stato di salute: «Ho un po' di febbre, mi sento spossato, ma nel complesso non sto male. Era da giorni, come già ti avevo detto, che sentivo qualcosa e poi ho deciso di farmi vedere. E ho fatto il tampone». Positivo. Ma anche Silvio, che il Covid anche per un fatto di età oltre che per la sua nota attenzione ad ogni minimo squilibrio corporale lo teme giustamente, al punto da sparire per 5 mesi nella villa provenzale della figlia Marina, si è subito fatto ieri un doppio tampone. Mentre veniva tempestato di telefonate: «Dottore, come sta?», «Presidente, tutto bene?», «Cavaliere, è in forma?». E lui: «Mi fa piacere tutta questa attenzione da parte vostra, ma io mi sento benissimo. Sto qui ad Arcore a lavorare per salvare questa Italia, che ancora non ha capito abbastanza in quale disastro si è cacciata scegliendo i grillini e ancora non li ha abbandonati del tutto. Ma che cosa aspettano i nostri concittadini per mandare a quel paese questi quattro ragazzotti che fingono di governare ma non sanno fare nulla?».

Ma vediamo che cosa dice il professor Zangrillo su Briatore e Berlusconi che tanto lo stimano e non possono fare a meno di lui. Pronto Zangrillo? E lui, tranquillizzante: «Se deve chiedermi, come è ovvio, del Presidente, le dico che sta bene. Quanto a Briatore, è sotto controllo». E comunque, il doppio tampone di Silvio ha dato risultato negativo. L'ex premier - fanno sapere da Forza Italia - «è in piena salute. Lavora come sempre e sta preparando la campagna elettorale delle Regionali di settembre».

Però nei giorni scorsi, dopo la visita di Briatore, per stare più sicuro l'ex premier ha lasciato la Sardegna e già il 16 agosto è tornato ad Arcore. Non si sa mai.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA