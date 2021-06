Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Esattamente un mese fa Michaela Biancofiore lasciava Forza Italia e sposava Coraggio Italia. «Fedifraga io? Non mi può essere rimproverato nulla: dopo 27 anni di matrimonio, con in tasca la tessera azzurra numero 789, me ne sono andata via solo quando ha mollato anche Silvio Berlusconi, consegnando il partito a Matteo Salvini. Gli infedeli casomai sono quelli che hanno ridotto in miseria un gigante che viaggiava a doppia cifra». Ma questo...