ROMA La strategia berlusconiana delle porte aperte a Zingaretti sulla legge elettorale di tipo proporzionale e a Conte sul piano di Rinascita ha irritato non poco Salvini. Ma lo stato di salute nel centrodestra si misurerà sulla composizione della griglia di partenza per le Regionali. Il Capitano vuole azzerare le trattative pre-coronavirus. Nell'ultimo Consiglio federale leghista stato tranchant: «Dobbiamo cercare civici. I politici non sono vincenti in questo momento». Vuol dire via dal tavolo le candidature di FdI di Fitto (in Puglia) e Acquaroli (nelle Marche, dove la Lega punta sul sindaco di Jesi, Bacci) e del forzista Caldoro in Campania. Un vertice si terrà all'inizio della settimana, con FI che punta i piedi e il partito della Meloni che promette guerra.

Ma a Roma, nelle Aule parlamentari, al di là di qualche schermaglia, il partito di via Bellerio e Fratelli d'Italia viaggiano compatti sulla stessa linea. La maratona di due giorni a Montecitorio, con il tentativo (vano) di far saltare la conversione del decreto scuola, è un segnale della direzione univoca dei sovranisti che non credono al dialogo con il governo e marcano, seppur in competizione, lo spazio dell'opposizione dura e pura. Da questo perimetro Berlusconi continua a smarcarsi.

Il Cavaliere ancora crede in un governo di unità nazionale e anche tramite il fedelissimo Letta dialoga con il premier. Consapevole che per ora spazi elettorali non ce ne sono e che sia più conveniente anche sulla scia dei valori del Ppe e della battaglia sul Mes puntellare l'area moderata piuttosto che replicare la piazza del 2 giugno. E' una strategia che però sta creando sempre più fibrillazione nei gruppi parlamentari, convinti che Renzi si metterà di traverso sulla legge elettorale e che quindi occorrerebbe non agitarsi fuori dal confine del centrodestra. Molti deputati e senatori azzurri si sentono in qualche modo parcheggiati'. In diversi sospettano che le manovre del Cavaliere abbiano lo scopo di accreditarlo per un posto tra i papabili alla gara che si aprirà sul prossimo presidente della Repubblica o che servano solo a fini aziendali. «Se arrivasse l'appello di Salvini o Meloni a scegliere il campo di battaglia osserva un big forzista soltanto una decina di parlamentari opterebbe per la terra di mezzo'». L'ex premier con i suoi non si scompone: «Dobbiamo agire con responsabilità per il bene del Paese. Salvini non può certamente lamentarsi, è stato lui a fare un governo con M5S, mica noi. Ora cosa vuole?».

Eppure alla Camera l'ex ministro dell'Interno ha avuto vita facile nell'invitare i suoi a presidiare l'Aula contro l'Azzolina. Tutto il gruppo è intervenuto sugli ordini del giorno, restando fino all'alba sui banchi. Nell'emiciclo per FI, invece, era presente poco più di una decina di volontari. Un atteggiamento meno barricadero che è lo specchio non solo di una visione politica diversa, ma anche di una mancanza di entusiasmo e di una preoccupazione crescente per le prospettive di Forza Italia. E così la Lega dopo aver strappato a FI alcuni portatori di voti in Campania (gli ex azzurri Nappi e Zinzi) si appresta a rimpinguare le forze nei gruppi di Camera e Senato (si fanno i nomi di due senatori e di altri quattro o cinque deputati). «Non ci penso proprio a gettare ancore di salvataggio a Conte. E' rimasto ancora nel lockdown, altro che fase 3», il ragionamento dell'ex responsabile del Viminale. Il leader dei lumbard punta sulla rete con associazioni e categorie, ai suoi ha detto di non organizzare le feste della Lega ma banchetti e gazebo. Tuttavia, con il ritorno al contatto con la gente, promette di poter riprendere quota nei sondaggi. Il problema, però, è che la spallata agognata al governo difficilmente arriverà a settembre con le regionali. E non solo per le divisioni interne alla coalizione con il partito di via Bellerio che minaccia di andare da solo alle urne. «La questione spiega un dirigente del Carroccio è che con questo coronavirus i presidenti di regione hanno più popolarità del premier. Difficile scalzare gli uscenti». La previsione, insomma, è che tutto rimanga com'è. «A meno che non arrivi sul serio quel disagio sociale che travolgerebbe tutto e tutti», taglia corto un altro big.

E Salvini all'appuntamento con l'autunno caldo vuol arrivarci con delle proposte concrete, non grazie alla tattica dell'occupazione dell'Aula che per di più non convince tutti i gruppi parlamentari. Per questo motivo sta preparando una vera e propria agenda di governo e organizzando riunioni per fare i suoi' Stati generali sull'economia. E se l'ala dialogante del partito che fa riferimento a Giorgetti vorrebbe andare a vedere le carte del Pd sulla legge elettorale, il Capitano ritiene che di Renzi non ci si debba fidare. Convinto, per esempio, che il 20 giugno quando nell'Aula di palazzo Madama si voterà sulla questione Open arms, non arriverà alcun soccorso di Iv. Ma sulle regionali la Meloni non è disposta ad arretrare di un millimetro: «Non decide la Lega. Se poi Salvini vuole correre da solo si prenderà le sue responsabilità», dice un big di Fdi. E qualche luogotenente di FI in Campania minaccia addirittura di appoggiare liste civiche a favore di De Luca.

