Berlusconi alza la voce con Matteo: senza di me il centrodestra non vince

IL RETROSCENAROMA Il Cavaliere uno, quello che va al Colle e poi dichiara ufficialmente. E il Cavaliere due, quello che con i suoi ragiona così: «Se non si va alle elezioni, possiamo fare un governo di centrodestra e la maggioranza ci sarebbe». Come? «Con un bel gruppo di responsabili che ci sostiene in Parlamento». E comunque Berlusconi vede le difficoltà di Salvini e punta sulla centralità di Forza Italia: «Matteo deve capire che senza di noi il centrodestra non esiste e che lui da solo non ce la fa». Compulsa i sondaggi in queste...