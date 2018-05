Berlusconi al Ppe: «L'Italia rischia il crollo del rating»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTRODESTRAROMA «Un bel tacere non fu mai scritto». Con i suoi interlocutori Berlusconi utilizza il verso attribuito al poeta italiano del seicento Badoer per cucirsi la bocca. Evita di affondare il colpo sui lavori in corso tra M5s e Lega. Non sempre però. Due giorni fa con i leader Ue del Ppe non ha resistito. Ha letto pubblicamente davanti a Orban, Tusk, Daul e gli altri capi di Stato e di governo presenti a Sofia parte del programma dei Cinque stelle e del Carroccio. Si è soffermato, per esempio, sullo stop alla Tav, sulla...