IL FOCUS

Per tutti l'epicentro della sfida era l'Emilia Romagna. Ma non per Silvio Berlusconi, non per Forza Italia. E la vittoria di Jole Santelli, così netta con circa 20 punti di distacco da Callipo, è una boccata d'ossigeno per l'ex premier che ha dovuto imparare ad adattarsi a un mondo, quello del centrodestra, in cui negli ultimi due anni tutto è cambiato, in cui si è trovato così rapidamente a combattere per non estinguersi divorato dagli altri due.

L'OBIETTIVO

Non è un caso se nell'ultimo giorno di campagna elettorale in Calabria accanto alla sua candidata, oltre alla ben nota battuta sessista, abbia lanciato un chiaro messaggio ai suoi elettori. Forza Italia deve risultare assolutamente il primo partito in Calabria. Un obiettivo che il Cavaliere, come ha ben insegnato ai vecchi tempi Denis Verdini, proverà a dimostrare di aver raggiunto sommando ai voti del suo partito, anche quelli delle altre due liste a sostegno della candidata: Jole Santeli presidente e Casa delle libertà. Alle elezioni Politiche del 2018, Forza Italia in Calabria era al 20,1%, la Lega al 5,6% e Fratelli d'Italia al 4,5. Le Europee erano già il racconto di un centrodestra nuovo: il Carroccio era schizzato al 22,6%, il partito di Giorgia Meloni al 10,3%, e gli azzurri reggevano con il 13,3%.

Intorno al nome di Jole Santelli il centrodestra si è ritrovato unito, non prima, però, che Matteo Salvini esercitasse il suo potere di veto mettendosi di traverso rispetto alla candidatura della prima scelta del partito azzurro, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Anche per questo, Silvio Berlusconi considera questo voto così importante. Perché vuole dimostrare che - sebbene rimpicciolito in termini di percentuali - Forza Italia resta fondamentale in ampie zone d'Italia, soprattutto al Sud, in Calabria come in Campania dove - per accordo tra i tre leader - il candidato sarà peraltro espressione degli azzurri.

COMPETIZIONE

La fine del governo gialloverde ha riaperto i canali di comunicazione tra i tre partiti del centrodestra, ma allo stesso tempo ha alimentato una fortissima competizione interna. Berlusconi ha preso atto della realtà che ha tolto al suo partito - e alla sua guida - la primazia nella coalizione. Ma non si rassegna all'idea di dover prendere lezioni di strategia dai suoi giovani colleghi. Tra una battuta e l'altra, durante i comizi di questi ultimi giorni, la verità gli è scappata più volte: «Votando per Forza Italia - ha detto proprio in un comizio a Lamezia Terme - dovete fare anche paragoni con gli altri leader in campo, tutti gli altri leader in campo. Ma che razza di leader sono?». E la parola chiave è quel tutti, quindi compresi Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

D'altra parte, anche sulle eventuali ripercussioni di questo voto Regionale, Berlusconi la pensa diversamente dal leader della Lega e di Fratelli d'Italia. Tutti dicono che il governo è vicino al capolinea, ma è su quello che potrebbe succedere dopo che la vedono in maniera completamente diversa. Gli altri due, sono convinti che in caso di crisi si debba tornare immediatamente al voto, peraltro - viste le percentuali rispetto alle Politiche del 2018 - ne avrebbero tutte le convenienze. Esattamente il contrario di Forza Italia, che sarebbe fortemente ridimensionata. Anche per questo con Repubblica Silvio Berlusconi ha candidamente ammesso di non vedere le urne all'orizzonte. «Ci sono i margini per una maggioranza diversa, difficilmente i parlamentari rinunceranno al seggio».

Barbara Acquaviti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA