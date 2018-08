Berlino rialza il Muro per un mese Ma il progetto divide la Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOBERLINO A pochi giorni dalla presentazione del progetto per la sistemazione del Checkpoint Charlie, si torna a parlare del Muro a Berlino. Questa volta in forma di performance: una iniziativa privata ricostruirà un fake-wall attorno al Kronprinzenpalais nell'Unter den Linden. Del progetto non si sa ancora molto ma già se ne occupa con allarme la stampa locale, preoccupata che un doloroso capitolo di storia tedesca, la divisione della Germania, venga spettacolarizzato e degradato a kitsch commerciale stile Disneyland....