«Aspettiamo il vaccino di AstraZeneca al pari di quello di Moderna o degli altri. Se li avremo a disposizione presto i tempi previsti per la vaccinazione di massa saranno rispettati. In caso contrario sarà necessario cercare una strategia Ue diversa». Mentre la questione tedesca del vaccino Pfizer-Biontech sembra aver irritato, e non poco, una parte dell'esecutivo italiano, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri da un lato prova a mediare («Chiariranno») e dall'altro rilancia caldeggiando l'ipotesi di una modifica agli accordi europei qualora le autorizzazioni per gli altri sieri dovessero tardare ancora.



Vceministro Sileri la Germania ha avuto accesso immediato a molte più dosi rispetto a noi trattando con Pfizer. Ha violato l'accordo con la Ue? Si interverrà? E perché noi non ci siamo mossi in questa direzione?

«Non credo che la Germania abbia violato i termini dell'accordo, ma chiariranno. Per noi c'è un'intesa secondo la quale all'Italia spettano il 13,5% delle dosi e la rispettiamo. Però nell'ipotesi in cui sia presente solo un vaccino e gli altri non abbiano raggiunto l'ok, forse dovrebbero essere cambiate le strategie per far sì che aumentino le dosi di quel vaccino che ha già avuto l'autorizzazione».



L'Italia ha puntato molto su AstraZeneca che per la stampa inglese domani riceverà l'approvazione Uk, l'Ema però ha frenato. Il governo farà pressione per accelerare?

«L'Ema sta lavorando bene e in tempi brevi. Non c'è nessuna pressione da fare. Aspettiamo il vaccino di AstraZeneca al pari di quello di Moderna o degli altri che verranno a seguire. Se li avremo a disposizione presto i tempi previsti per la vaccinazione di massa saranno rispettati. In caso contrario sarà necessario cercare una strategia Ue diversa».



Le somministrazioni sono iniziate ma non c'è ancora la piattaforma che dovrebbe tenere insieme i dati in maniera trasparente e tracciare ogni dose. Quando arriverà?

«Su questo fronte sta lavorando con grande intensità il commissario Arcuri insieme a Poste Italiane. L'Anagrafe Vaccinale Nazionale è importante e dovrà esser pronta per il monitoraggio in tempi molto brevi».



Serve l'obbligatorietà dei vaccini per medici ed infermieri? E per tutti gli altri cittadini?

«Al momento non ce n'è bisogno. Va monitorato l'andamento della vaccinazione valutando la percentuale di aderenza. Il problema si porrà quando avremo una larga disponibilità di dosi: se dovesse esserci una scarsa aderenza, l'obbligatorietà potrebbe risultare necessaria. Sul personale medico-sanitario il tema è più stringente: io credo che i no vax in questa categoria siano davvero pochi. Per costoro mi limito a constatare quanto inutili debbano essere stati gli anni di studio che li hanno portati a fare il lavoro che fanno».



Dal 7 gennaio si torna al sistema dei colori. La strategia verrà modificata? Prima di Natale la curva si era appiattita ma non scendeva più.

«Questa strategia si è rivelata corretta e ha portato buoni risultati, perché ha consentito di tenere aperte quante più attività possibili sul territorio, circoscrivendo le aree dove il livello di rischio era troppo alto sulla base dei 21 parametri di riferimento in una gradazione a tre livelli. Dal 7 gennaio riprenderemo da lì, ma ci aspettiamo che in quei giorni i contagi possano essere cresciuti in conseguenza delle feste, nonostante le limitazioni».



Niente riaperture quindi?

«La riapertura graduale di gran parte delle attività oggi precluse è il vero obiettivo per il mese di gennaio. Non solo palestre e piscine, ma anche ristoranti, cinema, teatri, seppur con un protocollo strettissimo da rispettare scrupolosamente. Ma prima di tutto dobbiamo riaprire le scuole».



E siamo pronti dopo l'intervento dei prefetti?

«Dobbiamo essere pronti. Sappiamo che nella scuola i contagi sono pochi. Il problema si è registrato più per i trasporti e per l'abitudine dei ragazzi a trattenersi in gruppi al di fuori degli istituti. Ma riprendendo con una didattica in presenza al 50% e con una serie di misure e accorgimenti già definiti, sono convinto che la riapertura delle scuole sarà possibile. L'unica vera incognita è il rischio di un'impennata di contagi dopo le feste».

