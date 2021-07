Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO Domani a mezzogiorno in punto Papa Francesco si affaccerà dalla finestra del decimo piano del suo appartamento di degenza al Gemelli (o in alternativa da un balconcino poco distante), per la consueta recita dell'Angelus domenicale. Sarà la prima volta che apparirà in pubblico dopo l'operazione al colon subita domenica scorsa. Anche ieri il bollettino medico fornito dal Vaticano forniva notizie scarne ma...