L'EMERGENZA

MILANO Un focolaio conclamato ma forse sottovalutato, proprio quello in cui è stata contagiata la donna di Fiumicino ora allo Spallanzani. È la provincia di Bergamo, che nelle ultime ore ha registrato un picco con 129 casi di coronavirus su 372 complessivi, un neonato di appena venti giorni in ospedale e il dubbio degli esperti che qui sia necessario fare di più. Ovvero alzare il livello di guardia da area gialla a zona rossa.

«INCREMENTO COSTANTE»

Per dimensioni è il secondo centro dell'epidemia dopo Lodi. Un dato che non riguarda tanto Bergamo città, che conta poco più di una decina di casi, quanto la provincia e in particolare due paesi della Val Seriana: Alzano Lombardo e Nembro, poco più di 24 mila abitanti in tutto. Il virus si è diffuso dall'ospedale di Alzano, sei anziani della zona sono morti - due donne erano ricoverate nel nosocomio per una caduta - tra i positivi ci sono il primario (guarito) e il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli. Il boom di contagi nella bergamasca «impone una riflessione dei tecnici. Se ci dicono che l'unico modo è di istituire un'altra zona rossa, lo faremo», annuncia l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. In Lombardia le persone positive sono 1.520, 698 i pazienti ospedalizzati, 167 in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare, 55 i morti. Numeri che, riflette Gallera, rivelano come «la patologia stia incrementando in maniera costante». E che proprio a Bergamo ha colpito un neonato, arrivato in ospedale con sintomi alle vie respiratorie: «Non è in una situazione compromessa, ma è in isolamento. Il piccolo non è intubato, respira da solo e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione», è l'ultimo bollettino medico. Gli ospedali della città sono in affanno, i contagiati sono 152. Al Papa Giovanni XXIII gli specializzandi fanno turni maratona da tredici, quattordici ore e l'afflusso non dei pazienti non cala, «ne arrivano sempre di più e non sappiamo dove metterli». Il reparto di terapia intensiva conta infatti 80 posti «ma sono pieni, sebbene non tutti occupati da pazienti con coronavirus». I pazienti ricoverati, informano i sanitari, «sono di età compresa tra i 50 e i 75 anni. Non abbiamo aumentato i letti, che sono e restano circa mille: abbiamo però liberato delle aree, soprattutto quelle di chirurgia e di terapia intensiva. Una buona parte della capacità organizzativa dell'ospedale di Seriate, come da indicazione regionale, sarà dedicata ai nostri assistiti affetti dal coronavirus».

OSTETRICHE

Peccato che tra gli ospedali maggiormente sotto pressione, come ha segnalato proprio ieri Gallera, ci sia proprio quello di Seriate, dove «cinquanta operatori sono risultati positivi». La regione annuncia l'acquisto di «oltre 400 Cpap, ossia apparechiature di ventilazione meccanica, per spostare le persone che hanno bisogno di terapie intensiva». Mentre l'Agenzia di tutela della salute di Bergamo recluta le ostetriche della regione, che hanno risposto all'appello per aiutare i colleghi degli ospedali al lavoro da dieci giorni per contrastare l'epidemia. Assisteranno donne incinte e neo mamme anche a casa, per ridurre al minimo la necessità di accedere al pronto soccorso dei punti nascita.

Claudia Guasco

