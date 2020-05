«Bere una birra deve essere un momento di relax, non una sofferenza per il cliente e un onere per il locale. Specialmente, non può e non deve essere l'occasione per colpire alle spalle chi sta cercando di risollevarsi da una crisi mai vista prima».

È il pensiero di Massimiliano Marostica, per tutti Max, il gestore del Gasoline, il locale dell'Arcella, il più popoloso quartiere padovano, che a due giorni dalla riapertura post lockdown ha preso una decisione radicale: chiudere al pubblico e tenere solo i servizi di asporto e consegna a domicilio.

Martedì aveva ventilato l'ipotesi della chiusura parziale, che poche ore dopo è diventata realtà. Cosa è successo?

«Lunedì sera, all'aperitivo c'era una quarantina di giovani fuori dal locale. Due dipendenti hanno continuamente invitato a mantenere le distanze e anche le forze dell'ordine passate a più riprese non hanno riscontrato problemi. Dal mattino dopo ha però cominciato a circolare online una foto dove la situazione veniva descritta come un assembramento pericolosissimo. Di lì una pioggia di insulti, la convocazione in questura e un peso troppo grande. Ero preoccupato già prima di riaprire, lo avevo fatto solo per aiutare i miei 20 dipendenti che non hanno ancora visto un centesimo di cassa integrazione. Ora però è troppo».

Cosa cambierà?

«Il Gasoline sarà aperto con i consueti orari solo per l'asporto e il delivery. Quello che chiediamo ai clienti è una cosa sola: siate responsabili e ragionevoli, ne va della salute».

Dopo le polemiche chi ritiene abbia le maggiori responsabilità in questa ripartenza problematica?

«Non criminalizzo né i clienti né le istituzioni. I ragazzi sono stravolti dopo mesi privati della scuola, dell'università, degli amici. Li capisco, sono la nostra linfa vitale e li vogliamo supportare. Ferma restando l'importanza della responsabilità. Dalle istituzioni ci aspettavamo norme più precise, ma una situazione del genere non ha precedenti e anche loro hanno dovuto improvvisare. Qualcuno però sì, voglio colpevolizzarlo. Tutti i lupi da tastiera pronti a gettare fango, a screditare, a insultare nascosti dietro uno schermo. Pronti a mettere alla berlina situazioni che magari nemmeno conoscono. Ho trent'anni di esperienza e questo locale lho sognato e realizzato vent'anni fa. È unico e i clienti non ci mancano. Lavoriamo per loro e per dare stabilità ai nostri dipendenti. Ora li pagheremo di tasca nostra, senza alcun guadagno».

A inizio marzo lei era stato tra i primi a chiudere, oggi lo rifarà. Scelte controcorrente che i clienti appoggiano?

«Per fortuna abbiamo tanto supporto, riconoscono che agiamo per il bene di tutti. Tra le telefonate più apprezzate c'è stata quella dalla questura che si preoccupava della mia situazione dopo l'ammonimento verbale di martedì. Chiudiamo al pubblico semplicemente perché riaprire così non si può, non garantendo la sicurezza. Appena le condizioni per lavorare bene e con l'impegno di sempre, Gasoline riaprirà davvero».

Serena De Salvador

