Beppe e Nico: «Così salviamo le memorie familiari»

VENEZIA Beppe e Nico si erano trasferiti a Venezia per frequentare lo Iuav. E ora il 31enne trentino e la 32enne marchigiana hanno deciso di rimanere in Veneto, dato che hanno appena vinto il contest Start-Hub 2019, dedicato all'innovazione sociale e promosso dalla stessa Università in cui hanno studiato arti visive, nell'ambito del programma curato dalla Regione. È qui, in uno spazio di co-working al Vega di Marghera, che Giuseppe Ferrari e Nicoletta Traversa faranno crescere la loro impresa Ri-prese memory keepers: «Come dice il nome,...