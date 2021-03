Beppe Caccia, ex assessore comunale a Venezia, è il vicepresidente della Idra Social Shipping. Sono sue diverse delle telefonate citate nei tabulati e sottoposte alle intercettazioni da parte della Procura di Ragusa, che l'ha iscritto nel registro degli indagati insieme ad altri 7 attivisti. Assistito dagli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano, che hanno già annunciato un'istanza al Riesame in opposizione al decreto di sequestro, il 52enne difende se stesso e la Mare Jonio: «Contro di noi accuse false e infamanti. Non c'è stato nessun intervento in cambio di soldi. Il soccorso è un dovere».

E allora quei 125.000 euro?

«Sono un atto di liberalità, compiuto alla luce del sole, tanto che ci abbiamo pure pagato le tasse».

Com'è che gli inquirenti hanno ricostruito tre mesi di contatti con la Maersk Tankers?

«Appunto, da ottobre a dicembre, cioè dopo il salvataggio. Il 6 ottobre ero stato invitato a Copenaghen dall'associazione degli armatori Danish Shipping a un incontro sulle difficoltà delle navi mercantili e sulle inadempienze dell'Unione Europea e degli Stati membri. In quell'occasione ho conosciuto Tommy Thomassen, dirigente della Maersk Tankers, il quale mi ha ringraziato per l'intervento dell'11 settembre: Siete stati gli unici ad aiutarci e sappiamo che per questo state passando dei guai. Gli ho confermato che avevamo dovuto annullare la missione di ottobre, tanto che il blocco della nave per un mese ci sarebbe costato 270.000 euro. A quel punto Thomassen mi ha detto che si sarebbe confrontato con i vertici e con i legali, per trovare il modo di darci una mano».

Come?

«Maersk Tankers ci ha proposto una donazione da 125.000 euro. Nelle telefonate intercettate suggerivo un versamento a Mediterranea Saving Humans. Ma dopo un audit interno, la presidenza ha ritenuto inopportuno esporsi con una Ong. Così gli avvocati hanno consigliato di effettuare il bonifico a favore di Idra Social Shipping, impresa che reinveste gli utili nelle attività di soccorso civile in mare, in base alla Convenzione di Londra del 1989 sull'assistenza tra navi in acque internazionali».

Agli occhi della Procura, è stato invece il corrispettivo di un intervento che ha favorito l'immigrazione clandestina.

«Dopo aver inutilmente interpellato le autorità di Malta e della Danimarca, la compagnia scandinava ci ha chiesto aiuto, vista la situazione drammatica in cui versavano quelle 27 persone. Abbiamo inviato le valutazioni della nostra équipe medica a La Valletta, che prima ci ha ignorati e poi ci ha dirottati su Roma. Alla fine il ministero dell'Interno e il Centro di coordinamento dei soccorsi hanno autorizzato il nostro approdo a Pozzallo». (a.pe.)

