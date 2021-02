L'INCHIESTA

ROMA Nella vita di Benno stava accadendo qualcosa di strano. E Laura Perselli, la mamma del ragazzo, scomparsa insieme al marito, la scorsa estate aveva mandato due messaggi audio whatsapp a un'amica, per confidarle la sua inquietudine. Sabato scorso, durante l'udienza di convalida dell'arresto di Benno Neumair, in custodia cautelare con l'accusa di aver ucciso i sui genitori e aver fatto sparire le loro corpi, in aula sono stati ascoltati i due audiomessaggi. La donna si lamentava del comportamento del figlio. Sentendo la voce della mamma il trentenne indagato sarebbe rimasto impassibile, per poi però dirsi dispiaciuto per le lamentale di sua madre.

LE RICERCHE

Intanto continuano le ricerche dei corpi nel fiume Adige. Secondo il pm Igor Secco, Benno avrebbe ucciso i genitori, scomparsi il 4 gennaio, forse avvelenandoli e poi li avrebbe caricati in auto, guidando fino al ponte di Vadena, per gettarli dalla spalletta (dove sono state rinvenute tracce ematiche corrispondenti al Dna del papà, Peter Neumair). Venerdì è stata eseguita una simulazione con due manichini, mentre i Vigili del Fuoco e i sommozzatori hanno perlustrato sabato la zona del fiume verso la sponda di Ischia Frizzi.

Per gli inquirenti, Benno avrebbe anche tentato di occultare le prove, portando la macchina a un autolavaggio e pulendola con acqua ossigenata. Sono stati i carabinieri a sorprenderlo mentre entrava con la Volvo dei genitori nell'officina e lo hanno fermato, trovando sull'auto anche la bottiglietta di acqua ossigenata. La procura e la difesa hanno chiesto al gip di disporre l'incidente probatorio per l'analisi scientifica di tutti i reperti rilevati dal Ris sul ponte, nell'appartamento e nella vettura, e per l'esame dei dispositivi elettronici (telefono, pc e chiavette usp) sequestrati all'indagato.

A far scattare il fermo dopo 25 giorni di indagini, durante i quali l'insegnante di fitness e supplente di matematica era l'unico indagato, è stato l'esito degli accertamenti del Ris, soprattutto il risultato sulle tracce di sangue rilevate sui reperti. Benno si è presentato in procura nella notte tra il 28 e il 29 gennaio. Sabato, durante l'udienza di convalida, è rimasto in silenzio davanti al gip, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Adesso i suoi legali preparano il ricorso al Tribunale del Riesame.

