CAMPODARSEGO (PADOVA) Scaricati quasi al volo da un pullman con la targa camuffata. Lasciati lì, sotto il sole rovente di un pomeriggio di mezza estate, davanti a una discarica, manco fossero rifiuti loro stessi. Trenta stranieri - per lo più bengalesi, ma tra loro ci sono dei pachistani e dei surinamesi - sono stati abbandonati ieri, intorno alle 15.30, con i loro pochi averi custoditi in logore valige e sacchettini di plastica bucherellati, lungo la strada regionale che da Padova porta a Castelfranco Veneto, davanti all'ecocentro di Reschigliano, a pochi chilometri dal capoluogo euganeo.

Gli automobilisti di passaggio si sono accorti che c'era qualcosa di strano nella fermata improvvisata della corrierina, che alcuni testimoniavano essere più simile a un furgone, con la targa camuffata o comunque illeggibile. E poi i volti di quei giovanotti spaesati, con le loro borsine in mano. Sono così scattate le chiamate ai numeri di emergenza e su posto si sono fiondati i vigili con il supporto dei carabinieri. Alla vista dei lampeggianti, la maggior parte degli stranieri, impauriti, è fuggita. Agenti e militari sono riusciti a recuperare solo 11 persone, accompagnate poi al centro della protezione civile. Vista la loro provenienza, l'allarme è che possano essere contagiati dal Covid. D'altro canto sono innumerevoli i casi di bengalesi scoperti poi positivi al coronavirus, da cui sono partiti pericolosi focolai della malattia.

Gli undici stranieri, tutti intorno ai trent'anni, provati ma in buona salute, sono stati dotati di mascherina e portati coi i loro pochi averi al magazzino comunale di Campodarsego, dove sono stati sfamati e rifocillati dopo ore e ore di viaggio mai interrotto da soste, senza acqua né cibo. Il pomeriggio è stato frenetico: l'obiettivo era trovare un posto che li potesse accogliere per la notte, ma anche separati da altri eventuali ospiti, in isolamento in attesa che venga eseguito loro il tampone per verificare l'eventuale positività al Covid.

Un mistero, per ora, la loro provenienza. Il prefetto di Padova, Renato Franceschelli, seppur fuori sede, è rimasto in contatto tutto il giorno con i suoi uffici in attesa di capire quale soluzione fosse stata trovata per gli stranieri: «Non sappiamo chi sono e da dove vengono e per questo motivo dobbiamo adottare tutte le precauzioni del caso. Potrebbero essere in Italia da tempo, come essere anche pure arrivati da poco, anche se, per il mezzo utilizzato, mi sembra difficile vengano dall'estero».

In un primo momento si era ventilata l'ipotesi che potessero essere vittime del caporalato, abbandonati in strada nel timore che il giro di sfruttamento venisse scoperto: «È un'eventualità che è stata ipotizzata, ma le indagini sono ancora in corso».

D'altro canto, spiegano dal comando della polizia locale della zona, di recente, con il problema dei focolai bengalesi di Covid, è sorto pure un mercato nero degli spostamenti interni degli stranieri originari dall'Asia: c'è chi ha paura di non poter più raggiungere la sua famiglia e così paga personaggi senza scrupoli per essere portato il più vicino possibile alla sua meta finale. Non importa come e con che rischi. L'importante è arrivare.

Gli undici uomini recuperati non parlano italiano. Sì e no qualche parola in inglese. Ringraziando ripetutamente gli agenti che li hanno salvati, qualcuno di loro ha fatto intendere di provenire dalla Lombardia e di essere diretto a Bologna: un viaggio pagato, ma non si sa quanto e a chi. Di sicuro nessuno di loro ha - per lo meno con sé - i documenti. Sul caso la questura sta avviando le dovute indagini con l'Ufficio immigrazione e il contributo della Prefettura: verranno tutti identificati con le impronte digitali per controllare chi è regolare e chi no. Inoltre è caccia al conducente del pullman che li ha scaricati, come sacchi di rifiuti, davanti alla discarica.

